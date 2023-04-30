美的集团 2022 年报：营业总收入 3457 亿元，净利润 296 亿元

IT之家 4 月 30 日消息，美的集团发布 2022 年报，公司营业总收入 3457 亿元，同比增长 0.68%，实现归属于母公司的净利润 296 亿元，同比增长 3.43%。其中暖通空调业务营收 1506 亿元，同比增长 6.17%，占总收入 43.8%；消费电器业务营收 1253 亿元，同比下降 4.99%，占总收入 36.43%；机器人业务 299 亿元，同比增长 9.70%。

工业技术事业群、楼宇科技事业部、机器人与自动化事业部报告期收入分别为 216 亿元同比增长 7%、228 亿元同比增长 16%、277 亿元同比增长 10%。

IT之家从年报中获取到，美的集团投资活动产生的现金流量净额同比减少 199.34%，主要系收回投资收到的现金减少所致；筹资活动产生的现金流量净额同比增加 65.21%，主要系取得借款收到的现金增加所致；现金及现金等价物净增加额同比减少 37.76%，主要系投资活动产生的现金流量净额减少所致。

美的集团海外销售收入 1426.45 亿元，占总收入 41.48%，同比增长 3.63%。2022 年新增合作客户超过 3000 家；海外电商销售收入同比增长 14%。