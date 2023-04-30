申通快递 2022 年报：营业收入 336.71 亿元，快递业务量 129.47 亿件

IT之家 4 月 30 日消息，申通快递公布 2022 年报，完成快递业务量 129.47 亿件，同比增长 16.89%；市场占有率为 11.71%，同比上升 1.48 个百分点；实现营业收入 336.71 亿元，同比增长 33.32%；实现归属于上市公司股东的净利润 2.88 亿元，同比增长 131.64%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3.09 亿元，同比增长 132.77%。

申通快递全年共实施 82 个产能 提升项目，常态吞吐日均 5000 万单。2023 年计划实施 37 个产能提升项目，预计到年底常 态吞吐产能将达到日均 5500 万单。

截至 2022 年末，申通全网独立网点达到 4850 余家，同比增长 5.2%；全国地市级区域网络覆盖率达 100%，区县级区域网络覆盖率达 99.5%，全网服务站点及门店达 45000 余家，全网常态快递员数量约 16.11 万人。

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