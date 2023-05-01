全球 4 月浏览器大战：Chrome 份额 63.51% 排第一，Safari 份额 20.43% 位居第二

IT之家 5 月 1 日消息，研究机构 statcounter 发布了 2023 年 5 月报告，揭示了有关浏览器的最新统计数据，下面就让IT之家带大家一起来看一下吧。

在所有平台，Chrome 在 4 月凭借 63.51% 的全球市场份额名列第一，相比上个月 64.76% 的市场份额下降 1.25%；Safari 以 20.43% 的份额位居第二，较上月 上升 0.91%；Edge 以 4.96% 的份额位居第三，较上月上升 0.32%；最后，Firefox 以 2.77% 的份额位居第四，较上月下降 0.16%。三星浏览器、Opera、UC 浏览器等浏览器瓜分了剩余市场份额。

在桌面端，Chrome 在 4 月凭借 66.13% 的全球市场份额名列第一，相比上个月 65.77% 的市场份额上升 0.36%；Safari 以 11.87% 的份额位居第二，较上月 上升 0.95%；Edge 以 11% 的份额位居第三，较上月下降 0.13%；最后，Firefox 以 5.65% 的份额位居第四，较上月下降 0.82%。Opera、IE、360 安全浏览器等浏览器瓜分了剩余市场份额。

在手机端，Chrome 在 4 月凭借 61.96% 的全球市场份额名列第一，相比上个月 64.62% 的市场份额下降 2.66%；Safari 以 26.85% 的份额位居第二，较上月 上升 1.73%；三星浏览器以 4.8% 的份额位居第三，较上月上升 0.31%；最后，Opera 以 1.88% 的份额位居第四，较上月上升 0.08%。UC 浏览器、Android 浏览器、Firefox 等浏览器瓜分了剩余市场份额。