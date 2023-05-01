消息称英伟达 GeForce RTX 4060 Ti 8 GB 显卡 5 月下旬推出

IT之家 5 月 1 日消息，最新的 NDA 简报显示 NVIDIA 已将其解禁时间表发送给 AIC 合作伙伴，其中最重要的是便是新一代 RTX 4060 Ti 显卡。

根据 Videocardz 泄露的文件，英伟达 GeForce RTX 4060 Ti 可能会在 5 月 5 月向 AIC 发运，然后在 5 月底上市，但目前英伟达还没有公布更多消息。

此外，这些文件还确认了标准的 NVIDIA RTX 4060 显卡可能会在 5 月发布或 6 月发布。但IT之家认为，由于目前市场对显卡的需求较低，而且 RTX 30 系列库存仍处于较高水位，因此 5 月发布的可能性不大。

就目前已知消息来看，RTX 4060 和 RTX 4060 Ti 显卡将采用两种 SKU：

GeForce RTX 4060（SKU 371）

GeForce RTX 4060 Ti（SKU 361）

根据传闻，NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 预计将使用阉割版的 AD106 核心，后缀-350-A1，它应该包含 34 个 SM、4352 个 CUDA 核心（完整版 AD106 有 4608 个核心）、8 GB GDDR6 显存，可在 128 bit 位宽上以 18 Gbps 的速度运行，最终提供 288 GB / s 的带宽。此外，这颗 GPU 上应该还有 32 MB 的二级缓存，相当于 GeForce RTX 3060 Ti 的 8 倍大小。