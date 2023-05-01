OpenAI 诞生于饭局，38 岁 ChatGPT 之父还想让两个男人怀上孩子

ChatGPT 为什么会在 OpenAI 诞生？看一下 Sam Altman 的人生轨迹，你会惊叹：能改变世界的人，未必要最懂技术，但一定最懂人心。

Sam Altman 这个名字，在硅谷科技圈已经崭露头角快十年了，不过直到最近，这个名字才开始家喻户晓。

谁也不会想到，这个年轻人会在自己 38 岁这年，成为全世界 AI 竞赛的领跑者。

如果你读完他的故事，大概会这样感慨：这个世界，还是属于社牛的。

聪明人解决技术，社牛把他们团结在一起

作为一个社牛，Altman 有不少传奇的人生经历。

根据 Insider 最近发表的长文，他和亿万富翁 Peter Thiel 下棋，为投资人 Keith Rabois 主持圣巴茨岛的婚礼，与 Stripe 联合创始人 John Collison 讨论驾驶技巧，和风险资本家 Lachy Groom 进行九位数的交易。

2017 年，红极一时的小程序 Superhuman 创始人 Rahul Vohra 忽然得知，谷歌计划关闭一项服务，这将导致 Superhuman 的毁灭。

Vohra 惊慌失措之时，Altman 告诉他，自己正要和谷歌 CEO Sundar Pichai 一起参加一个聚会，「我看看我能做什么。」

第二天，一位谷歌高管主动联系了 Vohra，告诉他问题已解决，并表示了歉意。

没错，社牛的世界里，解决问题就这么 easy。

Altman 的客厅，已经成为新技术和新公司的培养皿。

联合创始人们说，他总是在「试图把聪明人拉到一起」。

周末，Altman 会带着一群群朋友和同事飞往纳帕和图卢姆，或者在他旧金山的家中吃披萨。在那里，人们从癌症研究谈到核战争。

如雷贯耳的 OpenAI，正是从一系列晚餐中诞生的。

所有的 social，都得到了回报。

Altman 在 9 年内进行了 400 多项投资，他时常与创始人一起散步，或者打电话。

对最不可信的项目，Altman 都情有独钟。从最快的商用客机到大脑植入物，他投资的产品五花八门。

而他最昂贵的副业，就是核聚变能源。

几十年来，研究人员一直在回避这项研究，但 Altman 干脆向聚变公司 Helion 投入 3.75 亿美元，为的就是将这项技术更快推向市场。

一位名叫 Jeeshan Chowdhury 的医生，希望创建一家公司治疗上瘾。鲜少有投资人对此感兴趣，直到 Altman 递给他一张支票。

今年，Chowdhury 成立的 Journey Colab 公司，已经有项目准备进入临床试验阶段。

右：微软首席技术官 Kevin Scott

硅谷的理想主义者？

2015 年，Altman 和马斯克共同创立 OpenAI 这个非营利研究组织时，目的是「尽可能让 AI 造福整个人类，不需要考虑盈利问题。」

怎么造福人类？首先，你需要先创造一个 AI。

作为前 Y Combinator 总裁，Altman 给人的印象是 —— 他值得信赖。

Y Combinator 为初创公司提供资金。而 Altman 把自己的个人财富投入到清洁能源和医学治疗的公司中，他希望能让全人类延缓衰老。

3 月，硅谷银行倒闭之时，Altman 向不少无法支付工资的公司提供了贷款。

Rewind AI 的 CEO Dan Siroker 从 Altman 那里筹到资金后，这样说：「在一个充满残酷、交易和唯利是图的人的世界里，他是真正的传教士之一。」

如果说马斯克是硅谷的边缘人，那么 Altman 就是理想主义者。

如今，Altman 的影响力和权力只增不减。他是七家公司的董事会成员，而 ChatGPT 的成功赢得了全世界的瞩目，Altman 已经被评为《时代》杂志 100 位最具影响力的人物之一。

OpenAI 会开启人类的下一次工业革命，还是世界末日？

全世界疯狂辩论的氛围里，Altman 显得非常冷静。

「我们可以拥有一个更好的世界。有一些事情需要发生，才能实现。我喜欢这种有用的感觉。」

有人把 Altman 比作伊卡洛斯，使用蜡和羽毛造的翼在高空飞翔。对此，Altman 承认，「我们的确在搞一些自己并不完全了解的东西。」

尽管如此，他还是坚定地认为，恐惧不应当阻碍人类的进步。

「这是 Altman 的世界，」著名的技术开发人员 Ric Burton 说道，「我们都生活在这里面。」

Sam Altman 帝国的诞生

在十几岁时，Altman 就萌生了去谷歌工作的梦想。因此，他去了斯坦福大学，谷歌创始人谢尔盖・布林和拉里・佩奇的母校。

在斯坦福大学的 AI 实验室做本科生研究员时，Altman 认识了谷歌登月工厂创始人 Sebastian Thrun。

Altman 的聪明和不同寻常的好奇心，给 Thrun 留下了深刻印象。

右：Sebastian Thrun

大二毕业后，Altman 选择辍学，去开发一款名为 Loopt 的应用程序，这款程序能让用户知道朋友们的实时地理位置。

也就是在那时，Paul Graham 创办了 Y Combinator。Altman 成为 Y Combinator 首批资助的 8 个创业者之一。

最终，Loopt 并没有达到预期，Saltman 以 4300 万美元的价格，把它卖给了一家网上银行。按某些标准来看，这是一项失败的创业项目，因为它只比投资者投入的资金翻了一番。

但 Altman 收获的，是知名度的飙升。

而经常和大佬 social，也让 Altman 得到了回报。2014 年，Graham 意欲退休，选择了当时 28 岁的 Altman 来接管 Y Combinator。

Altman 在任期间，Y Combinator 经历了超速增长，从每批投资十几家初创公司，变成数百家。

一起膨胀的，还有 Altman 的野心。

他带领 Y Combinator 筹集了一笔风险基金，在斯坦福大学教授了一门课，还成立了一个研究实验室研究全民基本收入，并自掏腰包投资了 1000 万美元。

时间来到 2015 年，OpenAI 诞生了。

在 Altman 的创新帝国中，OpenAI 是皇冠上的宝石。

ChatGPT 的一炮而红，让 OpenAI 一跃成为全世界最知名的初创公司。

Altman 对于超级 AI 对人类的风险，也十分坦诚。他承认，如果 AI 能自己变得更聪明，可能会对人类的生存产生巨大的威胁。

从开始，OpenAI 就与其他公司发展 AI 的思路大相径庭，OpenAI 的算法，更偏向创建特定任务。

在 2019 年，OpenAI 发布了 GPT-2 的模型，但他们有意对模型做了限制，因为担心如果语言模型变得更大，会用来产生「欺骗性、有偏见或滥用性的语言」。

结果在 2022 年，他们忽然反其道而行之，赌了一把，紧急推出 ChatGPT，一个月内月活就破了亿。

对此 Altman 认为，推出产品，是了解和塑造产品能力最关键的一步。毕竟，「我们在实验室里能学到的东西是有限的。」

显然，在多年的疯狂 social 经历中，比起技术宅，Altman 对于人类世界有着更丰富和更深刻的理解。这也是 ChatGPT 能提前问世的关键因素之一。

英伟达首席 AI 科学院 Jim Fan 表示，如果我们真的正处在下一次工业革命的边缘，那让越多的人接触到这些 AI，就能让越多人分享到技术的好处。

但争议一直没有停歇。

许多人都想知道，对于一个影响如此深远的产品，OpenAI 先入为主的做法是否合适。一位 OpenAI 前员工说，「你是在帮助 AI 取代你的工作，这本质上是在喂养一头野兽。」

对于呼吁暂停训练比 GPT-4 更强大 AI 的公开信，Altman 表示理解，「我也经常担心同样的问题。」

纽约时报已经将 Altman 称为「ChatGPT King」

不过，也有一些人完全不相信 Altman 的这些言论。

2021 年，Anthropic 成立。这家由 11 名前 OpenAI 员工组建的人工智能公司，宗旨是创造「更安全、可引导和更可靠的模型」。

其团队成员，大多也都深度参与过 OpenAI 的多项关键课题，比如 GPT-3、神经网络里的多模态神经元、引入人类偏好的强化学习等。

今年 3 月，由 Anthropic 打造的 AI 聊天机器人 Claude 正式发放申请。

不过，Anthropic 的目标是在未来四年内筹集 50 亿美元，至于它到底是不是能够抵御其创始人认为腐蚀 OpenAI 的市场压力，还有待观察。

给人类续命，让两个男 / 女人怀上孩子

就像他的那些硅谷同行一样，Altman 也对「续命」这件事非常地痴迷。尤其是当他的父亲在 2018 年去世时，这种紧迫感越来越强烈。

当然，Altman 的目标不是获得永生，而是「多过 10 年健康、充满活力的生活」。

很早之前，科学家其实就做过实验，将年轻和年老的小鼠缝合在一起，使其共享血液系统，这样使得年老的小鼠恢复了部分活力。

2020 年，研究人员发现，可以用盐水和白蛋白取代年老小鼠的血浆，达到类似效果。也就是说衰老的原因在于旧血，仅仅通过稀释它，就可能实现推迟衰老的夙愿。

对此，Altman 非常关注，并且很快就拉着曾是 Y Combinator 兼职合伙人的 Joe Betts-Lacroix 创办了 Retro Biosciences。

甚至，公司在最新一轮融资中获得的 1.8 亿美元，全是 Altman 自己投的。

除此之外，Altman 还支持了一家希望能让两个男人怀上孩子的公司和另一家提供多基因胚胎筛查的公司。

曾救下一整架飞机？

这些年，有一个关于 Altman 的「轶事」被传得沸沸扬扬：「在一架私人飞机上，飞行员突然失去行动能力，而作为 OpenAI 首席执行官的 Altman 迅速站了出来，并接管了飞机的控制权，最终将所有人安全地带到了地面。」

现在，Altman 已经名扬天下，媒体报道他，比尔・盖茨认可他，他在推特上的每一句话，都被 160 万粉丝密切关注。

这是炒作？还是有人想通过拍马屁，赢得硅谷最有权势的人的青睐？还是我们一厢情愿地把英雄主义故事强行安在他头上？

对此，Altman 表示：「绝对是夸张了！很多故事在经过交口相传后，会变得越来越离谱。」

的确，正如 Altman 所说，一旦故事和技术离开了自己的手，它们迟早会变得面目全非。

参考资料：

https://www.businessinsider.com/sam-altman-openai-chatgpt-worldcoin-helion-future-tech-2023-4

本文来自微信公众号：新智元 （ID：AI_era）