smart 精灵#1 汽车 4 月在华交付 4390 台，累计交付量达 26299 台

IT之家 5 月 1 日消息，smart 中国官方微博今日更新文章，宣布 smart 精灵#1 汽车 4 月份在华交付 4390 台，累计交付量达 26299 台。
smart 今年一季度的新车交付数据顺利实现了三连增，其中 3 月份交付量创新高，达到了 5911 台。可惜的是，在 4 月份 smart 并未延续此前的增长。
此前不久，smart 带来了 smart 精灵#3，该车采用溜背设计，拥有流畅的车身特征线与动感十足的优雅曲线，提供月瓷白、星灰蓝、光子橙等新的颜色。
内饰方面，全新 smart 精灵#3 搭载“T 型灵动智能座舱”，采用 3D Mesh 软包覆工艺的仪表台、撞色缝线设计、头枕 smart 标志、行业首创的座椅铆钉设计，数字仪表盘与仪表台浑然一体，搭载 12.8 英寸悬浮式中控大屏。
smart 精灵#3 拥有 1.6 ㎡超大尺寸沉浸式全景天幕，采用夹层镀银工艺可阻隔 99% 紫外线。64 色双区智能氛围灯带音乐律动功能，搭载 Beats 金牌调音师打造的 13 扬声器音响系统。
智能科技配置方面，在“smart 灵感星球”智能人机交互系统上，全新 smart 精灵#3 将带来全新 Avatar 语音精灵助手 —— 猎豹。梅赛德斯-奔驰全球设计团队通过对猎豹原生形态的汲取与还原，为之打造了 40 个形象动作和 6 个专属动作。
动力方面，精灵#3 提供了标准版和动力更强的 BRABUS 版车型，电池组的容量或均为 66kWh。标准版车型将搭载一台最大功率 200kW 的后置电机，BRABUS 版则将增加一台最大功率 115kW 的前置电机，从而组成了电动四驱。
IT之家汇总 4 月各品牌汽车交付 / 销量数据如下：
创维汽车 4 月共交付 1226 辆，海外出口 578 辆，总计交付同比去年增长 10.1%。
合创汽车 4 月交付量达到了 4193 辆，环比增长超 35%。
理想汽车 4 月共计交付 25681 辆，其中理想 L7 单月交付破万。
广汽埃安 4 月销量 41012 辆，同比增长 302%，环比增长 2.5%。
哪吒汽车 4 月全系交付 11080 辆，同比增长 26%。
智己汽车 4 月份共计销售 2009 台，其中智己 LS7 销售 1930 台。
五菱缤果上市首月（4 月）销量 16383 辆。
长安深蓝 SL03 汽车 4 月交付 7756 辆，累计交付突破 5 万辆。
岚图汽车 4 月交付 3339 辆，同比增长 210%，环比增长 10%。
零跑汽车 4 月累计交付新车 8726 台，环比提升 41%，C 系列车型占比超 83%。
小鹏汽车 4 月交付新车 7079 辆，环比基本持平，同比下降 21%。
蔚来汽车 4 月交付量为 6658 辆，同比增长 31.2%。
极氪汽车 4 月交付量为 8101 辆，同比增长 279%。
smart 汽车 4 月在华交付 4390 台，累计交付量达 26299 台。