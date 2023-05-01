smart 精灵#1 汽车 4 月在华交付 4390 台，累计交付量达 26299 台

IT之家 5 月 1 日消息，smart 中国官方微博今日更新文章，宣布 smart 精灵#1 汽车 4 月份在华交付 4390 台，累计交付量达 26299 台。

smart 今年一季度的新车交付数据顺利实现了三连增，其中 3 月份交付量创新高，达到了 5911 台。可惜的是，在 4 月份 smart 并未延续此前的增长。

此前不久，smart 带来了 smart 精灵#3，该车采用溜背设计，拥有流畅的车身特征线与动感十足的优雅曲线，提供月瓷白、星灰蓝、光子橙等新的颜色。

内饰方面，全新 smart 精灵#3 搭载“T 型灵动智能座舱”，采用 3D Mesh 软包覆工艺的仪表台、撞色缝线设计、头枕 smart 标志、行业首创的座椅铆钉设计，数字仪表盘与仪表台浑然一体，搭载 12.8 英寸悬浮式中控大屏。

smart 精灵#3 拥有 1.6 ㎡超大尺寸沉浸式全景天幕，采用夹层镀银工艺可阻隔 99% 紫外线。64 色双区智能氛围灯带音乐律动功能，搭载 Beats 金牌调音师打造的 13 扬声器音响系统。

智能科技配置方面，在“smart 灵感星球”智能人机交互系统上，全新 smart 精灵#3 将带来全新 Avatar 语音精灵助手 —— 猎豹。梅赛德斯-奔驰全球设计团队通过对猎豹原生形态的汲取与还原，为之打造了 40 个形象动作和 6 个专属动作。

动力方面，精灵#3 提供了标准版和动力更强的 BRABUS 版车型，电池组的容量或均为 66kWh。标准版车型将搭载一台最大功率 200kW 的后置电机，BRABUS 版则将增加一台最大功率 115kW 的前置电机，从而组成了电动四驱。

IT之家汇总 4 月各品牌汽车交付 / 销量数据如下：