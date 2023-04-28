传音 Infinix Smart 7 HD 手机发布：6.6 英寸 LCD 屏幕、5000mAh 电池

IT之家 4 月 28 日消息，Infinix Smart 7 HD 新手机已在印度推出，配备 6.6 英寸显示屏、Android 12 操作系统和 5000mAh 电池，售价 5999 印度卢比（IT之家备注：当前约 508 元人民币）。

Infinix Smart 7 HD 搭载了水滴屏幕，后置指纹传感器，双摄像头和 3D 纹理波浪图案背板；推出 2GB + 64GB 存储，拥有翡翠白、青苹果、丝绸蓝和墨黑颜色可供选择。

Infinix Smart 7 HD 采用 6.6 英寸 HD+ IPS LCD 显示屏，具有标准 60Hz 刷新率、水滴形凹口和 500 尼特峰值亮度；搭载八核紫光展锐 SC9863A1 芯片、IMG8322 GPU，配备 2GB LPDDR4X 内存和 64GB 存储，支持进一步扩展存储。

Infinix Smart 7 HD 预装运行基于 Android 12 的 XOS 12 系统，后置 8MP 主相机（f / 2.0 光圈）加 AI 镜头，还有一个 LED 闪光灯，前置 5MP 自拍相机；后置指纹识别，内置 5000mAh 电池，支持 10W 标准充电。

Infinix Smart 7 HD 连接性选项包括双 4G VoLTE、Wi-Fi 802.11 b / g / n、蓝牙 4.2、GPS 和 microUSB 端口。