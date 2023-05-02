苹果发布 iOS / iPadOS 16.4.1、macOS 13.3.1 正式版快速安全响应更新

IT之家 5 月 2 日消息，据多名IT之家网友反馈，苹果于北京时间 5 月 2 日凌晨发布了快速安全响应 (RSR) 更新，适用于运行 iOS 16.4.1 更新的 iPhone 和 iPad 用户以及运行 macOS 13.3.1 的 Mac 用户。这些是苹果迄今为止发布的第一个公开 RSR 更新。

快速安全响应更新 16.4.1 (a) 和 macOS 13.3.1 (a) 旨在为 iOS 16.4.1 和 macOS 13.3.1 用户提供安全修复，而无需安装完整的软件更新。

iOS 安全响应更新 16.4.1 (a) 可通过 iPhone 或 iPad 设置应用中的标准软件更新机制获得，但更新速度很快，只需几分钟即可下载更新，然后快速重启安装过程。用户也可以通过系统设置安装 macOS 更新。

安装 iPhone 快速安全响应更新后，iOS 16.4.1 用户将看到该软件的更新版本，点击设置的“关于”部分中的版本将显示有关已安装的 iOS 版本和快速安全响应更新的信息。另外用户也可以选择在 iPhone 或 Mac 设备上禁用快速安全响应更新。

自去年以来，苹果一直在测试快速安全响应功能，RSR 是在 iOS 16 和 macOS Ventura 发布时首次引入的。此前苹果仅向 Beta 测试人员提供更新，以确保该功能在提供给所有 iOS 和 macOS 用户之前能够正常工作。现在 16.4.1 (a) 和 macOS 13.3.1 (a) 成为苹果 Beta 测试期后向公众提供的首批快速安全响应更新。

今后，苹果将仅向运行最新版本 iOS、iPadOS 和 macOS 的用户提供快速安全响应更新。

苹果将在接下来的 48 小时内滚动发布快速安全响应更新，因此并非所有用户都会立即收到更新。