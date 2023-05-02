一加 OnePlus Pad 平板电脑宣布 5 月 8 日登陆美国和加拿大市场：天玑 9000 芯片 + 144Hz LCD 屏幕

IT之家 5 月 2 日消息，一加 Pad 是 OnePlus 有史以来的第一款平板电脑，经过漫长等待后，终于在 4 月底在印度和欧洲市场上市。除此之外，一加 Pad 也将登陆北美市场销售。

一加官方宣布，一加 Pad 将于 5 月 8 日抵达美国和加拿大，售价分别为 479 美元（IT之家备注：当前约 3319 元人民币）和 649 加元（当前约 3310 元人民币）。一加 Folio Case 配件售价 39 美元（当前约 270 元人民币）或 57 加元（当前约 291 元人民币），一加 Stylo 手写笔售价 99 美元（当前约 686 元人民币）或 139 加元（当前约 709 元人民币），一加 Magnetic Keyboard 键盘售价 149 美元（当前约 1033 元人民币）或 209 加元（当前约 1066 元人民币）。

一加 Pad 平板电脑配备 11.61 英寸 2000x2800 分辨率的 144Hz LCD 触摸屏、联发科天玑 9000 芯片、8 GB / 12 GB 内存、128 GB / 256 GB 存储空间、13MP 后置摄像头、8MP 自拍相机和 9510mAh 电池，支持 67W 充电（但不附赠充电器），提供单一的 Halo Green 配色。