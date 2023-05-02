B 社《红霞岛》现已发售：首发加入 XGP 游戏订阅，M 站均分 62 分

IT之家 5 月 2 日消息，《红霞岛》是一款由 Arkane Austin 开发，Bethesda Softworks 发行的开放世界第一人称射击动作游戏，5 月 2 日正式登陆 Xbox Series X｜S 和 PC 平台，Steam 标准版定价 289 元，豪华版定价 415 元，首发加入 XGP。

IT之家发现，《红霞岛》的 M 站评分现已解禁，目前 XSX 版本 27 家媒体均分 64 分，PC 版 18 家媒体均分 62 分。多个媒体认为该作并未达到工作室的一贯水平，并不值得游玩。

根据 Arkane Studios 公布的配置需求来看，《红霞岛》最低需要英特尔酷睿 i5-8400 或 AMD Ryzen 5 1600 这类处理器，以及 AMD RX 580 或 NVIDIA GTX 1070 显卡，而且还需要 100 GB 的 SSD 空间。



最低配置

推荐配置 终极配置 处理器 Intel Core i5-8400 @ 2.80GHz 或 AMD Ryzen 5 1600 Intel Core i7-9700K @ 3.60GHz 或 AMD Ryzen 7 2700X Intel Core i7-9700K @ 3.60GHz or AMD Ryzen 7 2700X GPU 显存 6 GB 8 GB 10 GB GPU AMD RX 580 或 NVIDIA GTX 1070 AMD 5700 或 NVIDIA RTX 2080 或英特尔 ARC AMD RX 6800 XT or NVIDIA RTX 3080 内存 16 GB RAM 16 GB RAM 32 GB RAM 存储空间: 需要 100 GB 可用 SSD 空间 需要 100 GB 可用 SSD 空间 需要 100 GB 可用 SSD 空间 DirectX 版本: 12 12 12 系统 Windows 10 64-bit Windows 10 64-bit Windows 10 64-bit 网络: 宽带互联网连接 宽带互联网连接 宽带互联网连接

麻省一座名为红霞岛的海岛小镇日前遭到了一群血族的围攻。他们遮挡了小镇的阳光，并将居民与外界隔绝。

探索开放世界，沉浸在深刻的剧情中，揭开血族现世的幕后真相。与少数生还者结盟，共同对抗威胁要把小镇榨干的生物。

《红霞岛》完美融合了单人和多人游戏选项，支持玩家在黑暗世界单打独斗，或最多四人组队合作冒险。