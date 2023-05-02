任天堂《塞尔达传说：王国之泪》已有破解版偷跑，模拟器即可游玩

IT之家 5 月 2 日消息，《塞尔达传说：王国之泪》将于 5 月 12 日正式发售，但目前实体卡带已经出现泄露，相应的破解资源也已在网络上放出，使用模拟器即可提前游玩。IT之家发现，B站、Twitch 和 Discord 等平台已经有相应直播（以下不涉及剧透）。

目前任天堂方面已经开始行动，并将发布泄露版文件的链接和相关 Discord 服务器下线处理。但实际上，目前仍有部分相关视频和截图流传在网上，如果你介意被剧透的话还请尽可能不去查看相关信息。

虽然事发突然，但任天堂新作提前泄露这种事并不令人意外，例如 2017 年的 Wii U 版《塞尔达传说：荒野之息》也曾发生过同样的事情，而且《宝可梦》系列的泄密事件丝毫不少。

根据任天堂港服官网显示，《塞尔达传说：王国之泪》会在发售前五天开始兑换下载，也就是 5 月 7 日（本周日）开放预载，港版游戏容量约为 18.2GB，全区均支持简体中文。

目前，任天堂《塞尔达传说：王国之泪》已经开启预购，将于 5 月 12 日登陆 Switch，定价 7920 日元（当前约 409 元人民币，数字版仅 7900 日元），可以使用任亏券进行兑换。

《塞尔达传说：王国之泪》卡带目前已在电商平台开启预售，港区同样为 499 港币（当前约 431 元人民币），美区为 69.99 美元，感兴趣的IT之家小伙伴也可以选择从官方渠道下单。

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