首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
首页 > 游戏之家>游戏快报

任天堂《塞尔达传说：王国之泪》已有破解版偷跑，模拟器即可游玩

2023/5/2 9:49:30 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
评论：
感谢IT之家网友 你好啊_兔子肖战割割软媒用户1392509 的线索投递！

IT之家 5 月 2 日消息，《塞尔达传说：王国之泪》将于 5 月 12 日正式发售，但目前实体卡带已经出现泄露，相应的破解资源也已在网络上放出，使用模拟器即可提前游玩。IT之家发现，B站、Twitch 和 Discord 等平台已经有相应直播（以下不涉及剧透）。

目前任天堂方面已经开始行动，并将发布泄露版文件的链接和相关 Discord 服务器下线处理。但实际上，目前仍有部分相关视频和截图流传在网上，如果你介意被剧透的话还请尽可能不去查看相关信息。

虽然事发突然，但任天堂新作提前泄露这种事并不令人意外，例如 2017 年的 Wii U 版《塞尔达传说：荒野之息》也曾发生过同样的事情，而且《宝可梦》系列的泄密事件丝毫不少。

根据任天堂港服官网显示，《塞尔达传说：王国之泪》会在发售前五天开始兑换下载，也就是 5 月 7 日（本周日）开放预载，港版游戏容量约为 18.2GB，全区均支持简体中文。

目前，任天堂《塞尔达传说：王国之泪》已经开启预购，将于 5 月 12 日登陆 Switch，定价 7920 日元（当前约 409 元人民币，数字版仅 7900 日元），可以使用任亏券进行兑换。

《塞尔达传说：王国之泪》卡带目前已在电商平台开启预售，港区同样为 499 港币（当前约 431 元人民币），美区为 69.99 美元，感兴趣的IT之家小伙伴也可以选择从官方渠道下单。

相关阅读：

飞天遁地、装备合成，任天堂《塞尔达传说：王国之泪》林克新能力介绍

任天堂公布《塞尔达传说：王国之泪》10 分钟实机演示，并宣布将推出 Switch OLED 限定版

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：任天堂Switch塞尔达传说：王国之泪

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用