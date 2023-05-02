原生 ATX 3.0：海韵至尊旗舰电源 PRIME PX1600W 上架，3399 元

IT之家 5 月 2 日消息，此前海韵发布了兼容 ATX3.0 的 PRIME 至尊旗舰电源，首发的三款产品分别为 PRIME PX1600 ATX3.0、PRIME TX1300 ATX3.0 和 PRIME TX1600 ATX3.0。

海韵最新推出了新的原生 ATX 3.0 版本，其中新版海韵 PRIME PX1600W 电源提供了原生双 12VHPWR 接口，而且国行的输入接口换成了 10A 插口，支持 PCIe5.0 和 RTX 4090 显卡，目前京东商城显示为 3399 元，均提供 12 年保修。

官方表示，新的至尊旗舰钛金 ATX3.0 版，高于 intel 标准 > 200% 瞬时峰值功率，拥有 80PLUS 钛金效率认证，提供了 2 个原生 12VHPWR16-pin 接口，使用 C14AC 接口，即使家用 10A 插座也能火力全开。

它还采用了高规格 CHROMAMES 制程与用料，拥有全日系电容、全套压纹线、16AWG 线径、耐高电流合金铜端子，支持智能启停，可承载 600W 电流，满足高耐温 50 度工业电源标准，高海拔 5000 米也可使用。

通过评测结果来看，新款 PX-1600 以及 TX-1600 电源均配备了双 12+4PIN 接口，且线材长度和规格均达到了 750MM-16AWG；转化率对比非 ATX3.0 版有一定提升，纹波控制无明显改善。

目前京东官方店只看到了这一款新的 ATX 3.0 电源，预计后续还会陆续上架其他电源产品，感兴趣的用户可通过IT之家下方链接查看详情。