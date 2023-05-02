全球规模最大、性能最强的太阳射电成像望远镜已主体竣工：位于四川，6 月试运行

IT之家 5 月 2 日消息，据央视新闻报道，在四川稻城，目前全球规模最大、性能最强的太阳射电成像望远镜已经主体竣工，已完成约 270 台天线调试，预计 6 月试运行。

四川稻城县的高原上，一座巨大的圆环形天线阵列吸引了人们的目光。这是目前世界上最先进的太阳射电成像望远镜，它由 313 台小天线组成，可以像一台超级相机一样，捕捉太阳的每一个动态。IT之家获悉，这个望远镜是国家重大科技基础设施子午工程二期的标志性设备，主要用于观测太阳活动，对空间天气进行预报和预警。

太阳是地球生命的源泉，但它也有时会发生剧烈的爆发，抛射出高速带电粒子，对地球上的卫星等设备造成威胁。为了及时发现和预警太阳的“打喷嚏”，科学家们设计了这个圆环阵望远镜。它采用了独特的圆环形构型和原创的单通道多环绝对相位定标技术，可以实现高精度、高质量、大视场的太阳成像观测。它可以在太阳爆发几分钟内就探测到电磁波信号，并利用时间差提前数十个小时预测太阳爆发活动是否会影响地球。

除了观测太阳，这个望远镜还可以在夜晚进行其他射电天文观测，比如探测脉冲星、射电暴等天体现象，也有望服务于小行星防御等领域。它将与我国发射的太阳探测卫星“羲和号”和“夸父一号”实现天地联动，使得我国太阳观测能力进一步增强，为提高我国空间天气预报的准确率打下基础。