设计井深超亚洲纪录：“深地一号”钻头已钻至地下 2210 米，170 天内将挺进地下 9472 米

IT之家 5 月 2 日消息，据央视新闻报道，我国首个“深地工程”中的重点油气项目 ——“深地一号”跃进 3-3 井，于昨天上午在塔克拉玛干沙漠边缘塔里木盆地正式开钻施工，这是亚洲最深的钻井，设计井深达 9472 米，将为我国探索万米深地的油气资源提供关键技术和装备支持。

报道称，截至今天 16 时 30 分，钻头已经钻进至地下 2210 米，并从 16 时 30 时起钻准备加装螺杆。“深地工程”是我国地球深部探测领域的重大工程，它的任务就是把深深埋藏在沙漠下数千米的油气资源钻探出来。按照计划，在 170 天内，这口井就能钻探到预定位置，也就是地下 9472 米。

据IT之家查询公开信息了解，钻井是利用机械设备和工具从地面向地下钻孔，为地下的石油、天然气等资源开采建立通道。常用的钻井方法是“旋转钻”，就是利用钻头旋转时切削、研磨，把岩石破碎。我国万米深处的油气都是储藏在纳米级的细小岩石孔隙中，开采难度很大。因此，需要使用金刚石钻头、牙轮钻头等特殊的工具，它们都有一副金刚石打造的“牙齿”，将坚硬的岩石“啃碎”。牙轮钻头内部有一个轴承部件，工作起来就像一个车轮，可以旋转，避免了与岩石“硬刚”。

为了将钻头送到一万米深的地底，还需要使用长度大约 10 米左右的钻杆，一节一节接到 1 万米。目前，人类科技可以抵达的地下最深处也就是 1 万米左右。