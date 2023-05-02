Uber 一季度营收同比增长 29%，净亏损 1.57 亿美元大幅缩减

IT之家 5 月 2 日消息，网约车巨头 Uber 于今日公布了 2023 年第一季度财报：

第一季度总预订额 314 亿美元（IT之家备注：当前约 2176.02 亿元人民币），同比增长 19%；

营收为 88 亿美元（当前约 609.84 亿元人民币），同比增长 29%；

归属于公司的净亏损为 1.57 亿美元（当前约 10.88 亿元人民币），去年同期为净亏损 59.3 亿美元（当前约 410.95 亿元人民币）。

调整后 EBITDA 为 7.61 亿美元（当前约 52.74 亿元人民币），同比增长 5.93 亿美元。

Uber 预计，2023 年第二季度总预订额 330 亿至 340 亿美元（当前约 2286.9 亿至 2356.2 亿元人民币），调整后的 EBITDA 为 8 亿美元至 8.5 亿美元（当前约 55.44 亿至 58.91 亿元人民币）。

Uber 首席执行官 Dara Khosrowshahi 表示：“由于司机和消费者参与度的提高，我们第一季度的旅行增长率从上一季度的 19% 显著加快至 24%，流动性旅行增长率为 32%。展望未来，我们专注于扩大我们的产品、规模和平台优势将在 2023 年之后维持市场领先的收入和利润增长。”

Uber 首席财务官 Nelson Chai 表示：“我们在第一季度实现了创纪录的盈利能力和自由现金流，我们准备在第二季度再次扩大盈利能力。”