广西首个“比亚迪产业学院”成立，目标 3 年培养 10 万新能源人才

IT之家 5 月 2 日消息，据南宁职业技术学院消息，4 月 26 日，比亚迪股份有限公司与南宁职业技术学院共建的“比亚迪产业学院”揭牌成立。这是广西首个“比亚迪产业学院”，将依托该校新能源汽车学院具体运行。

此外，比亚迪股份有限公司与南宁市人社局、市工信局、市教育局，以及南宁职业技术学院、广西职业技术学院等广西 10 所职业院校，在南宁市签署战略合作协议，共同建立“南宁新能源汽车产业技能人才培养政校企合作联盟”，并与南宁职业技术学院、广西南宁技师学院等签订校企合作协议，目标三年培育 10 万高素质新能源汽车产业人才。

2022 年，南宁市引进了比亚迪 45GWh 动力电池及储能系统项目等 5 个项目，成为了比亚迪全球最大、国内建设速度最快的电池生产基地。

南宁职业技术学院副校长胡卫东在会上介绍了比亚迪产业学院筹建情况，并对“比亚迪产业学院”的前景进行展望，该校将面向东盟新能源汽车产业发展，围绕南宁市重点培育六大千亿元产业中的“新能源汽车及零配件”产业，以产业链 — 专业链 — 人才链为主线，将比亚迪核心技术、企业文化融入课程和人才培养全过程。

IT之家查询到，这不是比亚迪第一次和学校共建“比亚迪产业学院”。2022 年 12 月，比亚迪就和广东理工学院揭牌成立了“比亚迪产业学院暨实习基地”。