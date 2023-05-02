微软 Xbox Game Pass 五月第一批新增游戏名单公布，《红霞岛》《暗影狂奔三部曲》等

IT之家 5 月 2 日消息，微软 Xbox Game Pass 五月第一批新增游戏名单现已公布，包括《红霞岛》等游戏将在 5 月上旬入库。

现已加入

《红霞岛》（PC、Xbox Series、云端） 支持中文

5 月 4 日

《Ravenlok》（PC、主机、云端）

5 月 8 日

《诡野西部 最终版》（Xbox Series） 支持中文

5 月 9 日

《暗影狂奔三部曲》（PC） 不支持中文

5 月 11 日

《战场的赋格曲 2》（PC、主机、云端） 支持中文

《红霞岛》是一款由 Arkane Austin 开发，Bethesda Softworks 发行的开放世界第一人称射击动作游戏，玩家可探索开放世界，沉浸在深刻的剧情中，揭开血族现世的幕后真相。与少数生还者结盟，共同对抗威胁要把小镇榨干的生物。

此外，五款游戏即将于 5 月 15 日退出 Xbox Game Pass 游戏库，IT之家汇总如下：