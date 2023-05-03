苹果 macOS 13.4 开发者预览版 Beta 4 发布

IT之家 5 月 3 日消息，苹果今日向 Mac 电脑用户推送了 macOS 13.4 开发者预览版 Beta 4 更新（内部版本号：22F5059b），本次更新距离上次发布隔了 7 天。

如何升级 iOS / iPadOS / watchOS / macOS 开发版？

从 iOS / iPadOS 16.4 开发者预览版 Beta 1 开始，系统将只为在苹果开发者计划中注册的用户提供开发者预览版测试选项，没有注册该计划的用户将只能选择安装公测版系统。

从 iOS 和 iPadOS 16.4 Beta 版开始，AppleDeveloper Program 成员将看到一个新选项，可直接从“设置”中的“软件更新”中启用开发者预览版。此新选项将在已注册程序并更新到最新测试版版本的设备上自动启用。

IT之家小伙伴的 iPhone 或 iPad 必须使用与注册 Apple DeveloperProgram 时使用的同一 Apple ID 登录，才能在设置中看到此选项。

在未来的 iOS 和 iPadOS 版本中，此新设置将是启用开发者预览版的方式，配置描述文件将不再授予访问权限。

如何升级 iOS / iPadOS / watchOS / macOS 公测版？

只需下载安装【描述文件】即可在系统更新中探测到公测版升级，描述文件下载途径见下文。

需要注意的是，因苹果各区域节点服务器配置缓存问题，可能有些地方探测到升级更新的时间略有延迟，一般半小时内，不会太久。

从哪里下载 iOS / iPadOS / watchOS / macOS 公测版描述文件？

方法一：关注 IT之家微信公众号（点此进入），发送消息【描述文件】或【苹果】即可得到自动回复的下载链接。如下图所示：

方法二：打开 IT之家App（点此下载），依次点击【发现】→【苹果描述文件】即可找到下载链接。如下图所示：

方法三：前往《苹果 iOS 描述文件下载大全 & 完全使用攻略：玩测试版 / 限制升级…… 必备》下载。

附苹果 iOS 历史固件下载大全：

《苹果 iOS / iPadOS / macOS 固件下载 / 更新日志大全》

本文由机器人发布，IT之家稍后将为大家带来具体更新内容。