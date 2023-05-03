Fire-Boltt King 智能手表发布：1.78 英寸 AMOLED 屏幕、IP67 级防护

IT之家 5 月 3 日消息，Fire Boltt 于 5 月 2 日在印度推出了新的智能手表 Fire-Boltt King，这是该公司 LUXE 系列的一部分，该系列目前共有六款智能手表。

Fire-Boltt King 采用金属机身和磁性钢网表带，售价 2999 印度卢比（IT之家备注：当前约 253 元人民币），拥有黑色、银色、金色和蓝色四种颜色，支持蓝牙通话等功能。

Fire-Boltt King 智能手表配备 1.78 英寸 AOD AMOLED 显示屏，分辨率为 360 x 448，亮度为 500 尼特；一次充电可持续使用长达 7 天，如果启用了蓝牙通话，续航时间为 2 天。

Fire-Boltt King 智能手表具有 100 种不同的运动模式，健康套件允许监测心率、睡眠、SpO2 和月经周期，如果闲置时间过长或需要喝水，智能手表还会发送智能提醒，还具有 IP67 防护等级，可防溅和防汗。

Fire-Boltt King 智能手表可通过蓝牙连接到智能手机，接听来自智能手表的电话，还具有用于智能命令的语音助手。

Fire-Boltt King 智能手表还配备了更多功能，例如世界时钟、秒表、闹钟、天气更新和查找我的手机，还可以直接从智能手表访问拨号盘、通话记录和联系人列表等。