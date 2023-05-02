摩托罗拉 Moto Watch 70/200 智能手表发布，后者续航长达 14 天

IT之家 5 月 2 日消息，摩托罗拉今日发布了两款新的智能手表 Moto Watch 70 和 Moto Watch 200。Moto Watch 70 定位为入门级智能手表，主打健康和运动追踪功能，而 Moto Watch 200 则提供了更高端的规格，包括 AMOLED 显示屏和蓝牙通话功能。摩托罗拉尚未公布这两款手表的价格和上市时间，但IT之家注意到官网显示它们都将很快推出。

Moto Watch 200

Moto Watch 200 配备了一块 1.78 英寸的 AMOLED 显示屏，机身采用 45 毫米的铝合金材质。这款手表具有 5ATM 的防水等级，内置心率监测器、血氧饱和度计、加速度计和高度计。可以追踪超过 28 种运动模式，并内置 GPS。Moto Watch 200 可以将数据同步到 Google Fit 和 Strava。这款手表搭载 Moto Watch OS 系统，并配备了麦克风和扬声器，可以实现设备上的通话。其电池容量为 355 毫安时，摩托罗拉声称在正常使用情况下续航长达 14 天。这款手表通过蓝牙 5.3 LE 连接手机，并具有跌倒检测警报功能，将提供幻影黑和金色两种颜色。

Moto Watch 70

Moto Watch 70 则搭载了一块弧形的 1.69 英寸 LCD 屏幕，机身采用 43 毫米的锌合金材质。这款智能手表具有 IP67 的防尘防水等级，内置心率监测器和温度传感器。具有与 Moto Watch 200 相同的运动和睡眠追踪功能，以及超过 100 种表盘。Moto Watch 70 同样搭载 Moto Watch OS 系统，并通过蓝牙 5.0 LE 连接手机。其电池容量也为 355 毫安时，但续航时间为 10 天。Moto Watch 70 只有幻影黑一种颜色。

这两款手表都是摩托罗拉在智能手表市场上的新尝试，旨在吸引不同需求和预算的消费者。Moto Watch 200 显然是针对那些追求高品质、多功能和长续航的用户，而 Moto Watch 70 则是为那些想要一款简单、实用和便宜的智能手表的用户设计的。不过，这两款手表都面临着来自苹果、三星、华为等竞争对手的挑战，摩托罗拉是否能够在智能手表市场上取得成功还有待观察。