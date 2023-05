IT之家 5 月 3 日消息,纽约市市长埃里克・亚当斯(Eric Adams)为了遏制不断上涨的汽车盗窃率,鼓励车主使用苹果 AirTag 来追踪保护自己的车辆。

亚当斯表示为了推进该项目,免费向车主分发 AirTag。亚当斯准备了 500 个 AirTag,每个价值为 29 美元(IT之家备注:当前约 201 元人民币),由非盈利机构 Association for a Better New York 捐赠。

本次活动主要是为了遏制针对现代、起亚等汽车的盗窃案件,免费的 AirTag 将在 Castle Hill、Soundview 和 Parkchester 社区发放,这些社区的盗窃案同比上升了 548%。