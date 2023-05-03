设备仿真模拟软件 QEMU 8.0 发布：改进对 ARM / RISC-V 架构支持

IT之家 5 月 3 日消息，开源 QEMU 8.0 设备仿真器和虚拟化软件已于 4 月 19 日发布，为 ARM、RISC-V、x86、s390x 和 HPPA 平台带来各种新功能和改进。

QEMU （Quick Emulator）是业界主流的设备仿真模拟软件之一，可以在一种架构（如 X86 PC）的物理机上运行支持其它架构的操作系统和程序，从而让软件无感知运行在不同硬件架构下。对于软件开发者，QEMU 可提供不同硬件架构下系统执行的平台，以及软件跨架构集成测试环境，提高软件开发效率和成熟度。

在 QEMU 7.0 发布一年后，QEMU 8.0 版本带来了对 ARM 和 RISC-V 架构的改进支持。对于 ARM，增加了对 FEAT_EVT、FEAT_FGT 和 AArch32 ARMv8-R 的仿真支持；支持 Cortex-A55 和 Cortex-R52 的 CPU 仿真，支持新的 Olimex STM32 H405 设备类型，以及支持 M-profile 系统寄存器的 gdbstub 等。

对于 RISC-V 架构，QEMU 8.0 带来了对 OpenTitan、PolarFire 和 OpenSBI 的更新设备支持、支持 smstateen 的额外 ISA 和扩展，支持本机调试 icount 触发器、虚拟模式下与缓存相关的 PMU 事件、Zawrs / Svadu / T-Head /Zicond 扩展和 ACPI 等。

此外，RISC-V 收到了多项修复，涵盖 TLB 的 PMP 传播、mret 异常、未压缩指令和其他仿真 / 虚拟化改进。

对于惠普 Precision Architecture (HPPA) 平台，QEMU 8.0 版本改进了 fid（浮点识别）指令支持和 32 位仿真。

另一方面，s390x (IBM Z) 平台支持在重启期间异步拆卸安全 KVM 客户机的内存，并改进了对 zPCI 直通设备的处理。

对于 x86，最新的 QEMU 8.0 版本引入了新的英特尔 SapphireRapids CPU 支持，支持在 KVM 下使用 Linux 内核 5.12 及更高版本的 Xen guests，以及 TCG 支持 FSRM、FZRM、FSRS 和 FSRC CPUID flags 。

在其他值得注意的变化中，QEMU 8.0 改进了 virtio-mem，支持将预分配与实时迁移结合使用，更新了对 VFIO 迁移协议 v2 的实验性迁移支持，并提高了 TCP 效率和对 qemu-nbd 使用 TLS 时的效率。

IT之家附上 QEMU 8.0 官网源码下载，点此链接查看。