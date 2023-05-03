蔚来将和恩智浦合作部署 4D 成像雷达，最远探测距离可达 300 米

IT之家 5 月 3 日消息，荷兰计算机芯片制造商恩智浦半导体近日宣布，中国电动汽车制造商蔚来将采用其 4D 成像雷达解决方案，这是一种远超传统雷达的技术，能够在高速公路和复杂的城市场景中，探测距离达 300 米的各种物体，为用户带来更高的道路安全和驾驶舒适度。

4D 成像雷达是一种延伸的毫米波技术，提供了精确测量高度的能力，可以有效补充视觉传感器的优势，提高关键场景下对静止和隐藏目标的识别能力。其不仅能够测量物体的距离和速度，还能够测量物体的方向、到达角度和高度。这些细分点云能够增强环境映射和场景理解，实现超越人眼视野的物体检测和分类，同时能够在几乎所有的天气和光照条件下测量物体的速度。

恩智浦表示，4D 成像雷达解决方案将使当今车辆的前置雷达性能得到明显改善。作为恩智浦全系列雷达产品的一部分，它们提供了无缝的性能可扩展性和软硬件设计重用性，支持 L2 + 级及更高级别的自动驾驶服务。该解决方案由雷达处理器和收发器芯片组组成，提供了高效的先进雷达处理和高性能射频技术。

蔚来供应链开发助理副总裁潘凯文表示：“与恩智浦一起，我们将能够迈出提升驾驶体验的下一步。”

IT之家注意到，除了与恩智浦合作外，蔚来资本上个月还投资了中国本土 4D 成像雷达制造商赛恩领动，赛恩领动于 4 月 12 日宣布完成了数亿元人民币的 A 轮融资，由蔚来资本和小米旗下投资基金领投。