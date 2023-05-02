IDC 发布 2022 年中国自动驾驶开发平台市场份额排行榜：百度 Apollo / 华为 / 阿里居前三

IT之家 5 月 2 日消息，研究机构 IDC 于 4 月 28 日发布《IDC MarketShare: 自动驾驶开发平台市场份额，2022》。报告显示，2022 年中国自动驾驶平台市场规模达到 5.89 亿元人民币。

IDC 称，本次研究中的自动驾驶开发平台是面向汽车企业或自动驾驶解决方案提供商的自动驾驶系统开发平台，使其能够快速搭建自身的自动驾驶系统，以此满足技术买家处理海量数据、自动驾驶方案更新迭代的需求，平台需要具有：数据处理、存储、分析处理；算法模型开发工具链；仿真系统等功能模块。

IT之家查询报告获知，在市场份额方面，整体市场集中度较高，以云计算厂商为主导的企业市场份额占比超过 80%。2022 年中国自动驾驶开发平台市场竞争态势如下图所示（注：由于数字四舍五入的原因，数字可能存在微小误差）。其中，百度 Apollo 自动驾驶云（份额 34.4%）、华为（份额 29.7%）、阿里巴巴（份额 9.2%）、腾讯云（份额 5.0%）、亚马逊云科技（3.4%）、其他（份额 18.3%）。

报告显示，测试车采集数据存储于车载硬盘，并会以人工方式上传至自动驾驶开发平台供应商的数据中心或用户自身的私有云数据中心。此种方式下，单体硬盘数据量可达到 TB 级别且网络数据传输限制较少，是当前数据集的主要组成；另外，将车端芯片等硬件集成改装成适合于服务器间的数据中心的服务器再将算法上云，从而提高算法在云端和车端的验证、迁移。