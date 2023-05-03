波士顿动力机器人学会了后空翻和拳击？假视频在社交媒体上疯传

IT之家 5 月 3 日消息，近日一段波士顿动力公司的机器人在森林里做后空翻和拳击动作的视频在社交媒体上热传，这段视频在 TikTok 上已经有超过 320 万的观看量，在 Twitter 上也有 170 万的点击量。很多网友对这种技术感到惊讶和担忧，质疑波士顿动力公司为什么要教机器人战斗。但是，这段视频其实是用计算机生成图像（CGI）技术制作的，并不是真的。

这段视频最初是在周六由一个名为 Bostom_Dynamics（注意拼写细节）的 TikTok 账号发布的。第二天，这段视频就传到了 Twitter 上，由一个用户分享并提出了质疑：“波士顿动力公司为什么要教他们的机器人战斗？”很多用户在两个社交平台上都以为这段视频是真的，对这种技术表示担心。然而，也有很多人怀疑这段视频的真实性，不少网友认为这段视频看起来就像是用 CGI 技术制作的。

这段视频并不是真实，有几个证据可以证明。首先，发布这段视频的 TikTok 账号用了一个拼写错误的名字 Bostom_Dynamics。其次，波士顿动力公司并没有 TikTok 账号。这段视频也没有出现在波士顿动力公司的任何社交媒体账号上，包括其很受欢迎的 YouTube 账号。Twitter 已经给这段视频加了一个社区提示，说明这段视频不是真的。回复中的一些用户表示，Twitter 的提示帮助他们判断了视频的真伪。

IT之家发现，这段视频只是众多用 CGI 技术制作的假波士顿动力机器人视频之一，其中包括那些来自视觉特效 YouTube 频道“Corridor Crew”的视频，他们也用 CGI 技术给波士顿动力公司的机器人赋予了生命。