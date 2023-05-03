免费 GPT-4 聊天机器人惹上麻烦，OpenAI 威胁将起诉其开发者

IT之家 5 月 3 日消息，GPT-4 是 OpenAI 为聊天机器人 ChatGPT 发布的语言模型，可以根据用户的输入，生成各种类型的文本，如诗歌、故事、代码等。但是，想要使用 GPT-4，用户必须每月支付 20 美元（IT之家备注：当前约 138 元人民币）的费用。

然而，有一位开发者却找到了一个免费使用 GPT-4 的方法。他创建了一个名为 GPT4free 的项目，通过 Github 分享给网友。这个项目可以利用一些付费网站的 API，如 Quora 和 You.com，从而间接地调用 GPT-4 的服务。用户只需在 GPT4free 的网站上输入问题，就可以得到来自付费网站的答案。

这一做法引起了 OpenAI 公司的不满，OpenAI 公司给该开发者发了一封信，要求他在五天内删除 Github 项目，否则将采取法律行动。OpenAI 公司认为，开发者侵犯了他们的版权和商业利益。

但是，该开发者并不认为自己有错。他说，他并没有直接连接 GPT-4 的 API，只是利用了一些已经付费的网站。他认为，OpenAI 公司应该找那些网站去解决问题，而不是找他。他还称，他只是提供了一些脚本，其他人怎么用是他们的事情，他不负任何责任。

该开发者还说，即使他删除了 Github 项目，也没有什么意义，因为他的代码已经在互联网上广泛传播了。他打算把他的聊天机器人移到另一个域名，并重新命名为“gf4”。截至IT之家发稿，GPT4free 的 Github 项目仍然存在。