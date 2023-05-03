诺基亚 XR21 坚固型手机发布：搭载骁龙 695 5G 处理器，支持 IP69K 防水防尘

IT之家 5 月 3 日消息，HMD Global 今日推出了诺基亚 XR21 新机，这是一款坚固耐用型手机，继承了诺基亚 XR20 的设计理念，在性能和耐久性方面有所提升。这款手机将于 5 月 3 日在英国上市，售价为 499.99 英镑（IT之家备注：当前约 4315 元人民币）。

诺基亚 XR21 的外观采用了铝合金框架和聚碳酸酯后盖，具有 MIL-STD-810H 军用标准认证和 IP69K 防水防尘等级。后者意味着这款手机可以承受高压热水喷射，甚至可以抵挡高压水枪的冲击。相比之下，诺基亚 XR20 只有 IP68 等级，虽然也很出色，但不如 XR21 强悍。

诺基亚 XR21 的屏幕采用了康宁大猩猩玻璃 Victus 保护，可以抵抗 1.8 米的跌落。HMD 还为这款手机提供了一年的免费屏幕更换保障，在欧洲、澳大利亚和新西兰购买的用户都可以享受这项服务。

诺基亚 XR21 的配置比较中规中矩，搭载了高通骁龙 695 5G 芯片，6GB 运存，128GB 存储空间，6.49 英寸 120Hz 刷新率的 LCD 屏幕分辨率为 FHD+，亮度为 500 尼特。电池容量为 4800mAh，支持 33W 有线快充，遗憾的是没有无线充电功能，而且包装盒里也没有附赠充电器。不过，HMD 表示这款手机的电池续航比诺基亚 XR20 要长 60%，可以经受 800 次充放电后仍保持 80% 的容量。

摄像头方面，诺基亚 XR21 的后置主摄为 6400 万像素（光圈为 f / 1.79，像素尺寸为 0.7 微米），副摄为 800 万像素超广角镜头，前置自拍摄像头为 1600 万像素。

诺基亚 XR21 还有一些其他值得一提的功能，比如 3.5 毫米耳机孔，双立体声扬声器，两个物理快捷键，侧面指纹识别，NFC 功能，双卡槽，eSIM 支持等。此外，这款手机还预装了 Android 12 系统，并承诺提供安卓大版本升级和四年的月度安全补丁。

目前诺基亚 XR21 在诺基亚英国官网销售，只有午夜黑色版本可选，松树绿色版本将于 6 月份推出。