NASA 在真空环境下成功从模拟月球土壤中提取氧气，技术达到太空应用水平

IT之家 5 月 3 日消息，美国国家航空航天局（NASA）的研究人员近日在真空环境下进行了一项实验，成功地利用激光和特殊的反应器从模拟月球土壤中分离出氧气。这项技术对于 NASA 的阿尔忒弥斯计划（Artemis program）具有重要意义，可以为未来在月球上建立长期驻留点提供可持续的氧气来源。

实验是由 NASA 约翰逊航天中心（JSC）的碳热还原演示（CaRD）团队进行的，他们使用了 JSC 的“脏（Dirty）”真空室来模拟月球条件，在这个直径 15 英尺（IT之家注：约 4.6 米）的球形真空室内，研究人员使用了一个高功率激光来模拟集中的阳光，将模拟的月壤（regolith），即粉末状的月球土壤，加热融化，这个过程被称为碳热还原。这种方法以前也做过，但不是在真空环境下。

由于有了西耶拉太空公司（Sierra Space）为 NASA 开发的新型碳热反应器，研究人员能够在真空室测试期间保持反应器内部的恒定压力，防止气体逸出，同时又能让消耗掉的月壤材料进出反应区域。在熔化过程中使用观察月球运行的质谱仪（MSolo），检测到从被激光轰击的月壤中释放出一氧化碳，从一氧化碳中可以进一步分离出氧气。

NASA 约翰逊航天中心的高级工程师 Aaron Paz 在最近的一份 NASA 声明中称，“这项技术有潜力每年在月球表面产生几倍于其自身重量的氧气，这将使人类能够持续地在月球上生活和发展经济。”

NASA 工程师兼 CaRD 测试主管 Anastasia Ford 表示：“我们的团队证明了 CaRD 反应器能够在月球表面运行并成功提取氧气。”这次成功的测试使得这项技术达到了 NASA 技术准备标准量表上的第六级，也就是说这项技术已经准备好在太空中实际使用，并且符合 NASA 阿尔忒弥斯任务的要求。

阿尔忒弥斯 3 号将是 50 多年来第一次将宇航员送上月球表面的任务，而对于之后的任务，NASA 计划利用长期驻留在月球上作为跳板，将人类送往火星。