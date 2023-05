IT之家 5 月 3 日消息,Nothing 公司官方宣布,Nothing Phone 2 手机将于今年夏天推出,这是 Nothing 公司的第二款手机产品,也是其首次进入美国市场的手机产品。Nothing 公司在今年早些时候的 MWC 2023 展会上曾经透露过这款手机的一些信息,但具体的设计和配置还是一大悬念。

Nothing Phone 2 将定位为高端手机,采用高通骁龙 8 系列处理器。高通 CEO Cristiano Amon 此前不小心透露了这款手机将使用去年发布的骁龙 8 Plus Gen 1 芯片,这款芯片虽然不是最新的,但仍然非常强大,至少比 Nothing Phone 1 使用的骁龙 778G Plus 芯片要强得多。

Nothing 公司在社交媒体上发布了一个短动画,暗示了这款手机可能会有一些特别的设计元素,比如灯光效果。但具体的细节还没有公布,只能等到夏季发布会才能一探究竟。目前,我们只知道这款手机最早可能在 6 月底发布,并且将首先在美国市场推出,IT之家将对其保持关注。