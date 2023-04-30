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裴宇：Nothing Phone（1）手机将率先体验 Android 14 测试版

2023/4/30 7:25:44 来源：IT之家 作者：渊博（实习） 责编：渊博
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感谢IT之家网友 华南吴彦祖 的线索投递！

IT之家 4 月 30 日消息，Nothing 手机创始人裴宇近日更新推特，表示 Nothing 已经获得了 Android 14 测试版的体验资格，并将推送给 Nothing Phone（1）手机用户进行测试。需要注意的是，目前 Android 14 操作系统仅在谷歌手机上进行了测试，而 Nothing Phone（1）将成为除谷歌手机外首款测试 Android 14 的机型。

根据此前消息，Android 14 操作系统将在今年 5 月 10 日的 I / O 大会上正式发布。目前，这一操作系统已经进行了多轮内测更新，新增内容包括克隆“应用”以实现应用双开、新手机 eSIM 转移功能等等，整体操作便捷性有了明显的提升。

Nothing Phone (1) 作为 Nothing 旗下的首款机型，凭借超高辨识度的外观设计让不少消费者印象深刻。根据IT之家此前报道，这款手机整体由回收铝制成，采用独特的背部设计，配备 6.55 英寸 2400×1080 分辨率 OLED 显示屏，支持 1200 尼特峰值亮度和 60Hz-120Hz 自适应刷新率，提供黑、白两种配色。

Nothing Phone（1）

配置方面，Nothing Phone (1) 采用骁龙 778G+ 处理器，内置 4500mAh 电池，支持 33W 快充，搭载基于 Android 12 的 Nothing OS。影像方面，Nothing Phone (1) 采用 1600 万像素前置摄像头，后置 5000 万像素主摄和 5000 万像素超广角镜头。

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关键词：Nothing Phone（1）Android 14

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