裴宇：Nothing Phone（1）手机将率先体验 Android 14 测试版

IT之家 4 月 30 日消息,Nothing 手机创始人裴宇近日更新推特,表示 Nothing 已经获得了 Android 14 测试版的体验资格,并将推送给 Nothing Phone(1)手机用户进行测试。需要注意的是,目前 Android 14 操作系统仅在谷歌手机上进行了测试,而 Nothing Phone(1)将成为除谷歌手机外首款测试 Android 14 的机型。

根据此前消息,Android 14 操作系统将在今年 5 月 10 日的 I / O 大会上正式发布。目前,这一操作系统已经进行了多轮内测更新,新增内容包括克隆“应用”以实现应用双开、新手机 eSIM 转移功能等等,整体操作便捷性有了明显的提升。

Nothing Phone (1) 作为 Nothing 旗下的首款机型,凭借超高辨识度的外观设计让不少消费者印象深刻。根据IT之家此前报道,这款手机整体由回收铝制成,采用独特的背部设计,配备 6.55 英寸 2400×1080 分辨率 OLED 显示屏,支持 1200 尼特峰值亮度和 60Hz-120Hz 自适应刷新率,提供黑、白两种配色。

配置方面,Nothing Phone (1) 采用骁龙 778G+ 处理器,内置 4500mAh 电池,支持 33W 快充,搭载基于 Android 12 的 Nothing OS。影像方面,Nothing Phone (1) 采用 1600 万像素前置摄像头,后置 5000 万像素主摄和 5000 万像素超广角镜头。