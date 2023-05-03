支付宝五一数据：消费金额同比增长 200%

IT之家 5 月 3 日消息，支付宝今日发布五一假期前 3 天的消费洞察（4 月 29 日-5 月 1 日）。官方数据显示，假日支付笔数同比去年增长 230%，消费金额同比去年增长 200%，同比 2019 年则增长了 70%。

IT之家整理支付宝五一数据如下：

上海淮海中路、北京王府井步行街、重庆磁器口、广州塔街、淄博八大局是全国热门商圈。消费者在淄博烧烤店消费金额暴涨超 5 倍，带动酒店消费金额增幅也超 2 倍。

小长假前 3 天里使用支付宝交通出行的支付笔数同比去年增长 230%，且达到 2019 年的 2.2 倍。在支付宝找“租车”自驾出游、找“充电”服务分别是 2022 年同期的 2.4 倍和 3 倍。今年骑单车赏景，在路上挥汗如雨的游客比去年同期也增长了 1.5 倍，其中上海人对骑行的喜爱在全国居首。

五一假期出境游人均消费比 2019 年同期增长达 40%。在各大主要目的地市场中，亚洲地区的支付宝境外消费增长最快。中国香港依然是最受欢迎旅游目的地，其次是中国澳门、日本、泰国和韩国。

杭州西湖、西溪湿地、长沙岳麓山、南京夫子庙、中山陵、泰山、武汉黄鹤楼、金华横店、神农山、西安大雁塔是今年小长假 Top10 热度景区。