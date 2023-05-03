微软 Xbox 发布会和《星空》直面会时间确定，6 月 12 日凌晨 1 点

IT之家 5 月 3 日消息，微软的年度 Xbox 游戏发布会（Xbox Games Showcase）将于美国太平洋时间 6 月 11 日上午 10 点（IT之家注：北京时间为 6 月 12 日凌晨 1 点）举行，微软承诺将有第一方工作室和合作伙伴的“新惊喜和首次展示”，该发布会将在微软的 YouTube、Twitch 和 Facebook 频道上直播。

IT之家注意到，在 Xbox 游戏发布会之后，还将有一场《星空》直面会，这是 B 社旗下的一款科幻角色扮演游戏。该直面会将提供关于游戏的“新玩法、开发者访谈和幕后内幕信息”，该游戏预计将于 9 月 6 日发售。

今年的 Xbox 游戏发布会将重点关注 Xbox、PC 和 Game Pass 平台上的游戏，但微软并没有透露除了《星空》之外还有哪些游戏。Xbox 游戏工作室已经宣布了一系列游戏，包括 Turn 10 Studios 的《极限竞速》新作（预计今年发售）、The Initiative 的《完美黑暗》新作、Ninja Theory 的《地狱之刃 2：塞娜的史诗》、Playground Games 的 《神鬼寓言》新作、Rare 的《Everwild》以及 Obsidian Entertainment 的 《Avowed》和《天外世界 2》。贝塞斯达游戏工作室也已经宣布了一款新的《上古卷轴》游戏正在开发中，而《德军总部》制作商 MachineGames 则正在制作一款《印第安纳琼斯》游戏。

Xbox 游戏发布会原本是今年 E3 2023 线上活动的开场活动，但 E3 在 4 月份被取消了。