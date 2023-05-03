AMD 介绍 R7 7840U 处理器：CPU 性能超英特尔 i7-1360P 和苹果 M2

IT之家 5 月 3 日消息，AMD 今晚正式发布了锐龙 7040U 系列处理器，并着重介绍了旗舰型号 R7 7840U。

首先，AMD 将 8 核 16 线程最高 5.1GHz 的 R7 7840U 与英特尔 4 大核 + 8 小核最高 5.0GHz 的 i7-1360P 进行了对比，数据显示 R7 7840U 在生产力、媒体编码、内容创作等五个领域领先 i7-1360P。

在核显游戏性能方面，R7 7840U 搭载的 780M 核显全面领先 i7-1360P 的 96EU 核显，在《赛博朋克 2077》1080p 低画质下领先幅度达到 139%。

AMD 还将 R7 7840U 与 苹果最新的 M2 处理器进行了对比，两款处理器在网页浏览、图片编辑、3D 渲染等方面差别不大，但在多任务处理、PassMark 10 跑分方面 R7 7840U 有着 70% 以上的领先幅度。

AMD 官方暂未宣布搭载 R7 7840U 的设备何时上市。预计 R7 7840U 将主要用在主打轻薄的笔记本和掌机上。

IT之家附 AMD 锐龙 7040U 系列处理器参数：