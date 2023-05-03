旅行者 2 号不服老：冒险关闭电压调节器，可保持所有科学仪器运转至 2026 年

IT之家 5 月 3 日消息，旅行者 2 号太空探测器是人类历史上最伟大的科学仪器之一，它不仅是唯一访问过天王星和海王星的探测器，还是第二个穿越太阳系边界进入星际空间的探测器。然而，这个在 1977 年发射的老将面临着能源危机，为了继续传回宝贵的科学数据，项目团队不得不做出一个艰难的决定：关闭一个保护仪器免受电压波动影响的电压调节器。

旅行者 2 号的能源来自于三个放射性同位素热电发电机（RTG），利用钚-238 衰变产生的热量转化为电能。由于钚-238 的半衰期为 88 年，很多钚已经衰变，目前旅行者 2 号发射时的 470 瓦电力已经下降了 30% 左右。为了节省能源，NASA 已经逐步关闭了旅行者 2 号上不再需要的加热器、主推进器和其他系统，但这个过程不能无限进行下去。预计今年将至少关闭一个科学仪器，但旅行者 2 号的项目科学家斯皮尔克博士和她的团队发现了一个小窍门：可以先关闭一个为仪器提供稳定电压的电压调节器。

关闭电压调节器会给所有五个科学仪器带来一定的风险，但斯皮尔克博士认为这样做比关闭其中一个科学仪器更值得。“旅行者返回的科学数据越远离太阳越有价值，所以我们肯定对保持尽可能多的科学仪器运转感兴趣。”斯皮尔克博士在一份声明中说。在试验了几周后，操作员决定永久关闭电压调节器。

这个操作将使旅行者 2 号能够继续保持所有科学仪器运转直到 2026 年，除非还有其他办法可以想出来，否则 2026 年之前还是要面临关闭哪个仪器的选择。与旅行者 2 号相比，旅行者 1 号需要的电力稍微少一些，因为它有一个仪器在早期就失效了。如果关闭电压调节器对旅行者 2 号有效，那么明年可能会对旅行者 1 号采取同样的措施。