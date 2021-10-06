阿联酋公布新太空任务：探索金星并在小行星着陆

10 月 6 日消息，当地时间周二阿拉伯联合酋长国宣布，计划在未来十年内用无人探测器探索金星，并登陆一颗小行星。

阿联酋宣布这项计划时距离其首个火星探测任务成功抵达火星轨道不过几个月时间。

阿联酋称，将花费 7 年时间建造新的探测器，初步计划于 2028 年发射升空。探测器将先绕金星运行，然后绕地球运行，利用引力辅助控制在 2030 年抵达小行星带，并于 2033 年登陆一颗距离地球 5.6 亿公里的小行星。在此之前，探测器将对 7 颗主带小行星进行观测。

自 20 世纪 60 年代以来，人类先后对金星开展了多次探测活动。

阿联酋将与科罗拉多大学博尔德分校的大气与空间物理实验室合作完成此次太空探索任务，预计总旅程达到 36 亿公里，比阿联酋今年 2 月份抵达火星轨道的“希望”号探测器任务时间长 7 倍。

2020 年 7 月 20 日，阿联酋“希望”号火星探测器从日本种子岛航天中心发射升空。阿联酋的这一火星探测计划历时 6 年，耗资 2 亿美元。

虽然“希望”号火星探测器是阿联酋与科罗拉多大学一个团队合作建造的，但其多年来一直在投资太空研发，在 2009 年和 2013 年先后两次发射与韩国合作开发的卫星，并于 2014 年成立了自己的太空机构。