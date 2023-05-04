英伟达 GeForce RTX 4060 Ti 显卡在俄罗斯偷跑，配备 8 GB 128bit 显存

@IT之家 5 月 4 日消息，@Momomo_US 发现，四款同德非公版 GeForce RTX 4060 Ti 显卡已经出现在了俄罗斯经销商 Marvel.ru 网站上，揭示了这款显卡的部分参数。

Palit GeForce RTX 4060 Ti Dual OC 8 GB 128-bit

Palit GeForce RTX 4060 Ti StormX OC 8 GB 128-bit

Palit GeForce RTX 4060 Ti Dual 8 GB 128-bit

Palit GeForce RTX 4060 Ti StormX 8 GB 128-bit

这四款显卡均配备了 8GB GDDR6 显存，通过 128bit、288 GB / s 的接口运行，相对低于 RTX 3060 Ti 的 256bit 位宽，所以速度也相对低了 36%，不过它拥有更大的二级缓存 (32MB) ，这将有助于缓解带宽压力。其中，StormX 型号采用了双槽、单风扇设计，是一款适用于 Mini-ITX 机箱的 SFF 标准卡。

与英伟达 GeForce RTX 3060 Ti 相比，RTX 4060 Ti 规格在纸面上看起来真的是平平无奇，然而 RTX 4060 Ti 确实采用了最新的台积电 4N 工艺和 Ada Lovelace 架构，因此性能肯定会有提升，但问题是定价又提升了多少呢？

据传，英伟达 GeForce RTX 4060 Ti 具有 4352 个 CUDA 内核，比 RTX 3060 Ti 少了 11%。因此，RTX 4060 Ti 的 Tensor 和 RT 内核也会更少，但得益于新架构和工艺，其 AI 和光线追踪性能依然会有提升。

根据早期猜测，RTX 4060 Ti 可能会以 2310 MHz~2535 MHz 的频率亮相，而一些出厂超频的型号可提升至 2685 MHz。据称，RTX 4060 Ti 可提供 22.06 TFLOP 的 FP32 性能，比 RTX 3060 Ti 高出 36%。

这款显卡预计将使用 PG190 SKU 361 PCB，AIB 厂商可选标准的 16pin 12VHPWR 连接器或 8pin 连接器。至于 TDP，该卡预计将在 150-160W 之间，比 RTX 3060 Ti 低约 25%。

之前有传闻称，英伟达将于 5 月 5 日开始向渠道分发 GeForce RTX 4060 Ti 显卡，预计将会在 5 月底正式上市，定价接近 399-449 美元（IT之家备注：当前约 3107 元人民币）。