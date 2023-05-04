《侍魂》系列到底有多少个版本，三十年老玩家也未必说得清

《侍魂》系列是大家比较熟悉的游戏，不过大部分玩家对该系列的认知始终是在游戏厅。

毕竟其他主机平台我们没什么机会接触到，也是在很多年之后模拟器流行了才知道还有这么多版本。

那么，目前大家最熟悉的《侍魂》都有哪些呢？

应该就是：《侍魂》《真侍魂》《侍魂 3：斩红郎无双剑》《侍魂 4：天草降临》《侍魂零》《侍魂 6：天下第一剑客》，毕竟这些游戏多半是在一个模拟器上面，下载之后就可以直接玩。

这些的确都是《侍魂》系列的正统作品，同时也是人气最高的，但是在其他主机平台发行的游戏也绝对不能小觑。

今天，小编就和大家一起来回味一下，《侍魂》系列哪些不会为人的版本吧！

《侍魂 64》和《侍魂 64 阿修罗斩魔传》

这两款游戏当年可是倾注了 SNK 大量的心血啊！

和我们熟悉的《侍魂》主线基本上没有多大关系。虽然沿用了暗黑神的剧情，但在坏帝的诞生和覆灭期间一直都没有暗黑神的影子。因此我们完全可以看成是独立的单元。

为了给游戏造势，还专门打造了上下两部 OVA。

游戏中的主角不再是霸王丸，而是阿修罗（阿斯拉）和色。

这款游戏发行的时间是在 1997 年，此时正值格斗 3D 游戏大行其道。很明显此时 SNK 也想在 3D 市场中分一杯羹。推出的两款游戏时机可以说是恰到好处。

虽然当时的 3D 技术都不成熟，但这并不影响游戏的体验。3D 系统增加了不少的新玩法，甚至可以横向移动，从不同的角度进行攻击。修罗和罗刹的系统得到了很大的提升，不仅仅是人物的衣服颜色不一样，造型都有很大的区别

次年，SNK 又推出了《侍魂 64》的续作，《阿修罗斩魔传》

稍微有点遗憾的是，当时 64 位的主机并不算是特别成功，导致游戏的销量也不是很好。这几乎就已经断送了 SNK 在 64 位机平台研发的后续。

《侍魂新章》《剑客异闻录：苏醒的苍红之刃》

当年一直比较好奇，为什么《侍魂新章》的英文名字和《侍魂 64》几乎一模一样？这样很容易就让玩家混淆了啊！

《侍魂新章》和《侍魂 64》的名字对比：

《Samurai Shodown: Warriors Rage》

《Samurai Shodown64: Warriors Rage》

不过《侍魂新章》的剧情的确是延续了《侍魂 64》，故事发生在坏帝覆灭 20 年之后。坏帝的意识在色的女儿“命”的身体中渐渐开始苏醒，而此时霸王丸已经是老年、阿修罗也失去记忆成为“幽堕”、服部半藏的儿子真藏继承了称号、莉姆露露和娜可露露穿越时空而来。

给人的感觉这就是《侍魂》已经没落，而这也是最后的故事。

剧情的最后，恢复记忆的阿修罗将女儿体内的坏帝逼了出来，并彻底消灭。

之后阿修罗回到了魔界，再次开启了“七翼之王”的传说。

虽然 SNK 在这次的 3D 游戏竞赛中已经很努力了，但最终因为选错了赛道而错失了 3D 上车的机会。《侍魂新章》之后 SNK 这边也已经宾濒临破产，没有精力再搞续作了。

《侍魂闪》

《Samurai Shodown Sen》是 2008 年 SNK Playmore 发行的一款 3D 格斗游戏。

多年来 SNK 一直想要打造一款 3D 游戏翻身，而这次的《侍魂闪》就是野心之作。游戏的尺度相对比较大，拥有不少血腥的画面，销首断臂都是常事。

要是玩过这个版本，你再去玩《侍魂晓》的话，就会觉得游戏稍微玩法非常熟悉。也正是因为《侍魂闪》的成功，才有了后期《侍魂晓》的诞生啊！

《侍魂闪》应该只有部分资深的侍魂玩家才体验过吧！毕竟这玩意并没有发行 PC 版的。目前能体验到的也都是使用模拟器的不完美作品。

《侍魂！》和《侍魂！2》

估计大家都没看明白吧！这游戏的名字这么奇葩吗？还真就是这个名字。

这是 SNK 在掌机上面推出的两款作品。

当年火爆一时的“Neo Geo Pocket”掌机。

初代的剧情属于是《侍魂 4》的外传，几乎所有的剧情都连得上。

《侍魂！2》的剧情则和《侍魂 64》是息息相关的，发生了很多额外的小故事。

《侍魂六番胜负》

这并不是什么新游戏，而是将之前所有的 2D《侍魂》全都汇集到一起的版本。主要是为了在 PlayStation 2、PlayStation Portable 和 Wii 几个平台发表。

《侍魂 RPG》

记得在十多年前，我们就知道了这款游戏，但由于没有设备只能在网上寻找一些资料解馋。

游戏为什么会这么吸引人呢？就是因为我们熟悉的那些经典人物，全都成为 RPG 游戏中的主角，伴随我们一起冒险，并且了解他们的官方剧情和身世。

多年后，终于有民间大神将这款游戏汉化出来了。通关一次之后感觉这么多年的期待没有白费，就是战斗之前半天进不了画面，很急人。

《娜可露露乡里之畏友篇》

这是比较罕见的冒险游戏，游戏的画风相当的精美，是由北千里完成的。

当年的发行其实是为了给《侍魂新章》造势的，但在这期间 SNK 内部经历了各种变故，导致与欧系迟迟没有发行。

游戏画面：

《娜可露露那个人的礼物》推出了一个 OVA《娜可露露乡里之畏友篇》，相信不少小伙伴都记忆犹新吧！娜可露露首次在玩家们面前展露出美好的胴体。

SNK 授权给很多公司，开发出了不少手机游戏：

Samurai Spirits ~Makai Rinne Ki~

Samurai Spirits ~Shimensoka~

Samurai Spirits Tenka Musō Typing ~Makai Tenshō no Shō~

Samurai Spirits Kizuna

Samurai X (KALKALKAL) for Kakao

Samurai Shodown Slash for Kakao

Samurai Spirits OL

Tenkadaiichi Kenkakuden

Samurai Spirits: Oborozuki Densetsu (Samurai Shodown M, Samurai Spirits Online - Oborozuki Den)

Tiny Samurai Shodown

这些游戏一般都是 SNK 授权一部分角色，然后利用某个章节开展的一段故事。

《侍魂》在国内的打开方式一般就是这样的，看到金馆长这个造型我知道他是认真的。

街机已经成为了游戏发展过程的一段历史，然而多年来却一直受到怀旧玩家们的追捧。

如今已经是 00 后的世界了，各种新游戏层出不穷。

而我们这代玩家似乎早已心如止水，再好玩的新游戏也提不起兴趣。

闯荡了多年后，如今已过而立之年的我们回首往事时才发现，游戏厅那段无忧无虑的时光真的太奢侈了

本文来自微信公众号：街机情怀 （ID：JJQH66），作者：我们的街机时代