要求所有人更换用户名，游戏聊天社区 Discord 宣布改进系统

IT之家 5 月 4 日消息，游戏聊天社区 Discord 今日在博客中宣布，该公司正在更改用户名系统，让用户可以更轻松地与朋友联系，并让用户更好地控制在 Discord 上的身份。

自 2015 年以来，每个 Discord 用户名都是区分大小写的，并附代有一个代号数字（例如 #0001），从而保证用户名的唯一性。然而，这也意味着用户必须记住一组 4 位数字并区分大小写才能与朋友联系。

因此，新的用户名系统将删除代号数字，并引入新的、唯一的用户名和昵称。

Discord 官方表示，在接下来的几周内，每个用户都将有资格将他们的用户名更改为不带数字的新用户名，所有用户最终都需要选择一个新的、唯一的用户名来使用 Discord。此外，Discord 帐户创建时间越早，就越早有资格选择新用户名。例如，拥有五年 Discord 帐户的用户将比拥有两年 Discord 帐户的用户更早获得资格。

新用户名是小写字母数字，仅限于某些特殊字符，并且没有区分符，因此更易于记忆、阅读、输入和分享。IT之家附要求如下：

英文小写字母 a 到 z

数字 0 到 9

某些特殊字符

下划线

英文点符号

长度必须至少为 2 个字符，最多为 32 个字符

新的昵称则没有上述限制，用户可以随意更换，甚至可以做成表情包。