联想小新 Pad Plus 2023 平板电脑开启 ZUI 14 OTA 内测招募

IT之家 5 月 4 日消息，据联想 ZUI 官方微博发布，联想小新 Pad Plus 2023 平板电脑开启了 ZUI 14 OTA 内测招募，并且表示将尽快推出 ZUI 14 的正式版更新。

联想还公布了内测报名方式：1.私信 ZUI 官方微博。2.关注联想 ZUI 公众号并发送“内测”即可（后续内测也可直接在公众号内报名参加）。

IT之家汇总相关配置，联想小新 Pad Plus 2023 重量 520g，厚度为 7.4mm，搭载联发科 Helio G99 处理器，配备 6 GB + 128 GB 存储，拥有 7700mAh 电池，支持 USB-C 接口 20W 充电；配备 11.5 英寸 2000x1200 分辨率的 60Hz / 120Hz 智能刷新率 LCD 屏，屏占比达 86%，亮度达 400nits；配备 8MP 前置镜头和 13MP 后置镜头，还有杜比全景声四扬声器，拥有 3.5mm 耳机孔和键盘磁吸触点，可购买磁吸键盘使用。

联想 ZUI 14 于 2022 年 8 月发布，口号为“绚丽灵动，效率升级”，在 UI、游戏、交互、互联、影像等方面都有不小升级。ZUI 14 首发上线拯救者 Y70 手机、小新 Pad Pro 2022 平板电脑。

ZUI 14 的全能卡片更加丰富，全新绚丽灵动设计语言，在手机、平板端对视觉进行了重构。

游戏方面支持智能探帧，检测游戏刷新率，发挥最佳效能；游戏智能更新，空闲时自动提前下载更新包；智能游戏助手，实现性能调节以及功能整合；一视界，全屏、分屏、浮窗自动切换，带来更佳体验。

ZUI 14 平板端支持全局任务栏，可以更方便地进行浮窗分屏，最高可同时开启 5 个浮窗，还可在应用之间直接拖拽文字、图片。支持“超级互联”，手机和平板可以一键共享网络、应用接力，手机还可作为平板的控制台，显示平板的状态数据。