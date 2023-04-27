联想拯救者 Y700 游戏平板开启 ZUI 14 OTA7 灰度推送，新增对电脑模式的支持

IT之家 4 月 27 日消息，ZUI 官方微博今日发文宣布从 4 月 27 日 14:00 开始，将限量向联想拯救者 Y700 游戏平板推送 ZUI 14 OTA7 灰度推送，版本号为 14.0.255，正式版将在此后不久发布，更新内容原文如下：

系统优化：

增加对电脑模式的支持，为用户提供更加全面便捷的使用体验；

修复和平精英开启超广视野后未生效问题。

系统优化：

更新安全补丁；

更提高系统安全稳定性，优化使用细节体验。

需要注意的是，用户在进行更新之前，需要将手机内重要文件进行备份，避免出现异常情况导致数据丢失。此外，在系统升级过程中可能会出现手机短时发热或耗电，建议在升级完成后重启系统以获得稳定使用体验。

IT之家汇总联想拯救者 Y700 游戏平板配置信息如下，其搭载骁龙 870 处理器，内置 8500 平方毫米 VC 均热板散热。屏幕为 8.8 英寸 LCD 屏，2560*1600 分辨率，120Hz 刷新率，最高 500nit 亮度，支持 DC 调光，支持杜比视界。

此外，该平板电池容量为 6550mAh，支持 45 W 快充。接口包括 3.5mm 耳机口、一个 microSD 接口和一个 USB 3.1 Gen2 Type-C 接口（快充、视频输出和 OTG）。

该游戏平板适配多款手游，配备双 X 轴线性马达，支持“临场振感”，可在不同的游戏场景提供不同的振动反馈。