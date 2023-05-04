三星员工不满涨薪太少，威胁发动历史性罢工

IT之家 5 月 4 日消息，三星电子是韩国最大的公司，也是全球最大的电子产品制造商，近期该公司陷入了劳资纠纷的危机。三星电子的一个工会表示，如果公司不满足他们的要求，他们将发动历史性的罢工。

这个工会称自己代表了三星员工中的 9%，约 1 万人。他们在周四发表声明，指责三星管理层拒绝与他们进行薪资谈判。他们之前要求今年的涨薪幅度超过 6%，部分原因是为了抵消韩国超过 4% 的通货膨胀。但三星管理层上个月宣布，只给最优秀的员工涨 4.1%，给一般员工涨 2%。三星电子在回复彭博社的问题时表示，公司遵循了所有相关程序，并将继续与工会沟通。

工会还要求三星电子的董事长李在镕亲自参与谈判。工会代表李贤国在首尔江南区三星大楼前举行的记者会上说：“我们将在与我们 1 万名成员讨论后决定是否罢工，这取决于李在镕董事长的态度，我们诚挚地请求他来谈判桌上对话。”

如果三星电子罢工，那么三星集团旗下其他 11 个附属公司的工会，如建筑公司三星建设和电动汽车电池制造商三星 SDI 等，也将跟进。三星消防海事保险公司的工会代表吴相勋说：“我们不仅仅是为了涨薪，而是为了抗议三星对工会的打压。董事长在 2020 年为无工会管理道歉，但他仍然没有与我们见面。”

对于三星电子来说，这次员工不满发生在一个不利的时机。由于全球对各种产品，从内存芯片到智能手机和家电的需求下降，三星电子正努力应对市场低迷。作为全球科技经济的代表，三星电子仅在芯片部门就在今年第一季度亏损了 34 亿美元（IT之家备注：当前约 234.94 亿元人民币）。

韩国的工会在当地政治和企业中有着重要的影响力，罢工并不少见，但这将是自 1969 年成立以来三星首次遭遇罢工。去年，在薪资谈判失败后，三星的工会获得了罢工权利，但没有实施，周四的行动是在本周双方谈判破裂后开始的，据《韩国先驱报》周三报道，这次谈判中工会最初要求涨薪 10%，后来提出了各种方案，包括高于竞争对手的奖金或一次性支付。但三星电子上个月同意的今年平均涨薪幅度只有 4%，工会认为这个协议不够合理，而且绕过了工会。

三星电子上周表示，预计从今年下半年开始，智能手机、电脑和存储等多个市场的需求将逐渐改善。但在此之前，三星电子可能还要面对劳资纠纷带来的风险和挑战。