报告称音乐流媒体用户规模逼近 5.9 亿，苹果 Apple Music 用户 8800 万

IT之家 5 月 4 日消息，根据市场调查机构 OnlyAccounts.io 公布的最新报告，截至 2022 年 Apple Music 等音乐流媒体平台用户总数逼近 5.9 亿，过去五年中增加了 3.3 亿用户。

报告显示音乐媒体公司从对抗走向合作，认可了 Spotify、YouTube Music 和 Apple Music 等流媒体平台的发展趋势，自 2014 年以来音乐市场持续增长，而最重要的驱动力就是订阅。

根据 Statista 公布的数据，2014 年使用音乐流媒体服务的用户数量仅为 4100 万；2018 年流媒体平台订阅用户数量增加了 6 倍，用户总数达到 2.55 亿。

接下来的两年增长更为显著，订阅人数在 2019 年猛增 8600 万，在 2020 年猛增 1.02 亿。尽管 2021 年和 2022 年的增长率不如前几年，但流媒体平台仍增加了 146 万新用户，用户总数达到近 5.9 亿。

按平台分析，Spotify 无疑是市场上最大的玩家，去年拥有 1.88 亿订户，占全球订户总数的 31%。紧随其后的是 Apple Music 和 YouTube Music，分别拥有 8800 万和 8000 万订阅者。

得益于全球数亿用户，音乐流媒体平台的收入在五年内翻了一番多。根据 Statista 的数据，2022 年整个市场的总收入为 232 亿美元，高于 2018 年的 117 亿美元。这一数字将再增长 10%，到 2023 年达到 257 亿美元。

IT之家在此附上报告原文，感兴趣的用户可以点击阅读。