消息称有手机厂商定制 M43 画幅主摄，比 1 英寸 IMX989 更大

IT之家 5 月 4 日消息，据数码闲聊站消息，在 1 英寸 IMX989 方案落地手机之后，手机厂商正在预研 M43 画幅方案。

数码闲聊站消息称，当前小米、OPPO、vivo 会落地的影像旗舰手机将采用 1 英寸 IMX989 CMOS，包括其下一代的打样方案。手机厂商的预研方案将再次实现尺寸突破，已经有手机厂商在定制 M43 画幅主摄。

在相机领域，采用 1 英寸画幅和 M43 画幅的卡片机近几年鲜有新品，其中一大原因就是卡片机市场已被高端手机所逐渐取代。M43 画幅的 CMOS 面积约为 17.3*13mm，索尼黑卡 1 英寸 CMOS 约为 13.2*8.8mm，在保证镜头光学素质不成为短板的前提下，M43 画幅手机将会具有前所未有的相机体验。

2022 年 7 月，小米 12S Ultra 全球首发索尼 1 英寸 IMX989 旗舰传感器。之后，MX989 开放给其他厂商使用。预计近年内高端旗舰影像手机将仍以 1 英寸 CMOS 为主。

IT之家附 MX989 参数信息如下：

CMOS 实际尺寸为 1.02 英寸，5000 万像素，采用了 4:3 的比例，而不是常规的 3:2 比例。 IMX989 采用了先进的制程，拥有更快的读出速度、兼顾进光量和分辨率的 Quad-Bayer 色彩阵列，以及让每个子像素都拥有对焦能力的 Octa-PD 相位检测对焦系统。这款 CMOS 支持像素融合，融合像素面积可达到了 3.2µm，更适合暗光拍摄。