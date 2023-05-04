外媒抢先测试 ROG 幻 14 2023，搭载 R9 7940HS 处理器

IT之家 5 月 4 日消息，在 AMD 解禁锐龙 7040 系列处理器性能之际，外媒 NoteBookCheck 率先放出了搭载 R9 7940HS 处理器的 ROG 幻 14 2023 笔记本的跑分。

在 Cinebench R23 的单核测试中，R9 7940HS 得分 1793 分，与 i7-12700H 差不多，i9-13900H 有 10% 的差距。

在 Cinebench R23 的多核测试中，R9 7940HS 得分 17263 分，与 i9-13900H 有 10% 以上的差距。

外媒称幻 14 2023 可在 2 分钟内达到 65W 性能释放，然后稳定在 45W。在能效方面，R9 7940HS 在 35-45W 性能释放下跑分明显高于 i7-13700H。

ROG 在今年 CES 上发布了新一代幻 14 笔记本，配备 AMD 最新的 R9 7940HS 处理器，显卡可选 RTX 4050 和 RTX 4060。

IT之家整理幻 14 2023 笔记本参数如下：

ROG 幻 14 2023 款笔记本拥有星空版及经典版两大系列，白色和灰色两种配色可选。星空版 A 面标志性 AniMe Matrix 光显矩阵屏再加强，可在奥创中心内自由 DIY，定制专属动画、文字、视频显示，打造个性潮流神器。

配置方面，ROG 幻 14 2023 首发 Zen4 架构 AMD 锐龙 9 7940HS 标压处理器，配备高功耗 125W NVIDIA GeForce RTX 4060 显卡，支持双显三模热切换。辅以冰川散热 2.0 增强版，双风扇和超大面积均热板，核心硬件性能释放更佳。14 英寸的 ROG 星云屏拥有 16:10 黄金比例，屏幕规格为 2560x1600 分辨率，165Hz 刷新率、 100% DCI-P3 广色域，支持色域切换，以及杜比视界与杜比全景声。

ROG 幻 14 2023 内存为 16GB DDR5-4800 板载，还可再加一条 16GB SO-DIMM 笔记本内存，SSD 可选 1TB PCIe 4.0 SSD。接口包括 HDMI 2.1、USB-A、USB-C、USB4、microSD 读卡器以及 3.5 mm 耳机接口。电池容量为 76Wh，配备 240W AC 电源适配器。笔记本的重量为 1.72kg，厚度为 1.95-2.05cm。