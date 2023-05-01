古尔曼：苹果将在 WWDC 上发布 15 英寸 MacBook Air 笔记本电脑

IT之家 5 月 1 日消息，根据此前消息，苹果预计将在北京时间 6 月 6 日举办 2023 年度 WWDC 主题演讲，而在此次 WWDC 主题演讲上，苹果将发布 iOS 17，macOS 14，watchOS 10，tvOS 17 以及期待已久的 AR / VR 耳机。而彭博社马克・古尔曼（Mark Gurman）最新文章表示，此次 WWDC 主题演讲苹果还将带来 15 英寸 MacBook Air 笔记本电脑。

消息显示，古尔曼此前就曾表示过，苹果在此次的 WWDC 将推出新款 MacBook Air，不过这是他首次明确表示苹果将推出 15 英寸 MacBook Air。

而这款 15 英寸 MacBook Air 预计仅在屏幕尺寸上进行升级调整，而其他配置方面这款电脑极有可能将与此前发布的 13 英寸的 MacBook Air 保持一致。

苹果官网显示，13 英寸的 MacBook Air 拥有全新纤薄设计、四种优雅外观，配备更宽大的 13.6 英寸 Liquid 视网膜显示屏，1080p 高清摄像头，支持 MagSafe 充电及更多强大功能。其搭载 M2 芯片，配备性能更强大的 8 核中央处理器及最多 10 核的图形处理器，帮助用户更快完成更多任务。100GB / s 的统一内存带宽和支持最高 24GB 的高速统一内存让新款 MacBook Air 能轻松处理更大、更复杂的工作流。

而根据IT之家此前报道，天风国际分析师郭明錤（Ming-Chi Kuo）曾表示，新款 MacBook Air 将配备两个 M2 芯片选项，这两个芯片具有与现有 13 英寸型号不同的内核数量。此外，他还预测 15 英寸 MacBook 新品将配置 M2 或 M2 Pro 芯片。新型号将明确标示为 15 英寸 MacBook 为“MacBook Air”，并非新产品线，预计该设备的出货量将在 2023 年达到 500-600 万台