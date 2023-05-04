研究成果被 ChatGPT 利用，消息称谷歌将限制 AI 论文发表

长期以来，谷歌公司一直被视为顶尖人工智能 (AI) 研究中心，但是这一声誉正在发生变化。知情人士称，谷歌已告诉员工，它将减少可发表的研究成果数量。这一调整源于 OpenAI 等对手的竞争加剧。

四名知情人士透露，今年早些时候，谷歌员工被告知，公司将在可发表的研究成果方面更具战略性。多名知情人士补充说，对于新研究成果发表的限制仍在讨论中，轮廓尚未完全制定出来，但他们肯定地表示，变化正在进行中。合并后的 DeepMind 部门仍将发表新的研究成果，但领导层告诉员工，他们会更加谨慎地选择可发表的内容。知情人士说，该公司还将更加专注于大型语言模型和可实现商业化的产品。

凤凰网科技《AI 哨所》了解到，谷歌曾经表示，公司每年发表“数百篇”论文。正如谷歌在其研究网站的哲学部分所描述的那样，该公司长期以来一直认为，这种透明度将激励外部研究人员推进与谷歌核心产品相关的领域。

但是现在，竞争对手利用这些研究成果推出了对谷歌核心业务构成威胁的产品。例如，OpenAI 的爆红聊天机器人 ChatGPT 就是建立在谷歌研究人员发明并发表的 AI 模型之上。与 OpenAI 有战略合作关系的微软，现在正将这些底层技术用于与谷歌竞争的产品，包括必应搜索和协作平台 Teams。

谷歌尚未置评。凤凰网科技《AI 哨所》对此将持续关注。