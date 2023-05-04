微软宣布必应聊天已向所有人开放，将增加聊天记录、第三方插件等功能

IT之家 5 月 4 日消息，微软的必应聊天（Bing Chat）服务在过去几周内没有发布太多新消息，今天该公司揭晓许多该服务的新功能，并且宣布 Bing 聊天现已正式进入开放预览（Open Preview）模式，任何人都可以使用。

虽然微软似乎在几个月前就取消了 Bing 聊天的等待名单，但该公司现在正式宣布，Bing 聊天已进入开放预览。只需要一个微软账户，就可以在移动设备或桌面上的 Edge 浏览器中使用 Bing 聊天。微软声称，目前 Bing 聊天的日活跃用户超过 1 亿，自推出以来总共有超过 5 亿次聊天。该公司还表示，自从 Bing 聊天首次推出以来，Bing 移动应用的日安装量比平常增加了四倍。

Bing 聊天用户最需要的一个功能是保存以前的聊天记录。今天微软表示，这项功能将在“不久”之后推出，让用户可以暂停聊天，并在之后恢复之前暂停的聊天。微软称：“当你想深入了解某件事情并打开一个 Bing 聊天结果时，你的聊天会移动到你的 Edge 侧边栏，这样你就可以在浏览网页时随时使用你的聊天。随着时间的推移，我们正在探索让你的聊天更加个性化，通过将以前聊天的上下文带入新的对话中。”

微软还将增加快速导出和分享聊天记录的方式，称：“对于那些想要轻松地将你的对话分享给其他人或者继续探索一个新发现的想法的时候，你可以直接导出它 —— 格式保持不变，以便于在协作工具如微软 Word 中继续。”

今年 3 月，微软推出了 Bing 图像生成器，一种使用文本提示来用生成式 AI 生成图片的工具，该公司声称用户已经用这个 AI 程序生成了超过 2 亿张图片，Bing 图像生成器正在扩大其覆盖范围，之前只支持英语，但现在已支持 Bing 支持的 100 多种语言的文本提示。微软还表示正在向 Bing 聊天中添加视觉搜索功能，这样你就可以在聊天中上传图片，在 Bing 中搜索与之相关的内容。它还将为聊天中的搜索添加视觉元素，包括图表和图形等内容。

微软还透露了一些与其 Edge 浏览器相关的变化。Edge 移动版也将很快支持页面上下文功能，这样用户就可以在 Bing 聊天中提出与正在查看的移动页面相关的问题。侧边栏中的撰写功能现在也可以根据用户给出的反馈，如语气、长度、措辞等，来定制草稿。Bing 聊天还将为 Edge 中大型文章和文档的摘要提供改进，并将推出微软所称的 “Edge 操作”：“在未来几周内，人们很快就能借助 AI 来完成更多任务，而且步骤更少。例如，如果你想看一部特定的电影，Edge 中的操作会在侧边栏中的聊天中找到并显示选项，然后从可用的地方播放你想要看的电影。”

微软补充说，将继续监测 Bing 聊天的使用情况，以确保其 AI 工具的合理使用：“我们与 OpenAI 的合作伙伴一起，根据我们在预览中学习和看到的情况，继续实施防御有害内容的保障措施。我们的团队继续努力解决诸如错误信息和虚假信息、内容屏蔽、数据安全以及防止推广有害或歧视性内容等问题，符合我们的 AI 原则。”

今天微软还证实了之前的一个传言，即将很快允许开发者为 Bing 聊天创建插件，微软表示：“如果你在必应聊天中研究最新的晚餐餐厅，它将利用 OpenTable 来帮助你寻找和预订。或者，通过 Wolfram Alpha，你可以创建强大的可视化，并直接从必应聊天中获得复杂的科学、数学和基于数据的人为问题的答案。”

微软表示，将与开发 GPT-4 的团队 OpenAI 合作，帮助增加插件功能，OpenAI 已经为 ChatGPT 添加了插件支持。虽然这方面的信息不多，但微软称更多信息将在 Build 2023 开发者大会上很快披露，会议将于 5 月 23 日至 24 日在西雅图举行，大部分会议将进行现场直播，届时IT之家将带来更多消息。