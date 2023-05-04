地球末日预演：天文学家首次观测到太阳系外行星被恒星吞噬

IT之家 5 月 4 日消息，美国麻省理工学院的天文学家基沙莱・德（Kishalay De）在研究一颗变亮的恒星时，意外观测到了一个惊人的现象：这颗恒星正在吞噬一颗类木行星。这是人类首次目击到太阳系外的行星被其母星吞没的过程，也为我们揭示了地球未来的命运。

德在 2020 年使用加州理工学院帕洛马天文台的兹维基瞬变设施（Zwicky Transient Facility）观测了一颗位于天鹰座附近的恒星，发现它在一周内亮度增加了 100 倍。他最初以为这是一种常见的恒星爆发现象，即新星（nova），但进一步分析光谱数据后，他发现这颗恒星周围并不是热气体，而是冷气体。这种冷气体通常是由于恒星合并而产生的。

为了验证自己的猜想，德又利用夏威夷凯克天文台（Keck Observatory）和美国宇航局的近地小行星探测卫星（NEOWISE）收集了更多数据。他发现这次爆发产生了大量的尘埃，并且释放的能量非常小，只有以往观测到的恒星合并事件的千分之一。这意味着与恒星合并的物体必须非常小，大约是太阳质量的千分之一，而这正好与木星质量相当。

“那时候我们才意识到：这是一颗行星，撞向了它的母星。”德在一份声明中说。

据估计，这次事件释放了相当于地球质量 33 倍的氢气和地球质量 0.33 倍的尘埃。研究人员推测，被吞噬的行星质量约为木星质量的 1 到 10 倍，而母星则类似于太阳。

这一发现对于理解太阳系和其他行星系统的演化具有重要意义。科学家认为，当太阳和类似的恒星耗尽核心附近的氢气时，它们会膨胀成红巨星，并吞没轨道较近的行星，地球也将在大约 50 亿年后遭遇同样的命运。

“如果我坐在一颗距离地球 1 万光年远的行星上，我也会看到太阳系发出类似的闪光 —— 比这个稍微弱一些，因为地球比木星小得多 —— 这让我们从人类的角度感受到了这个发现的意义。”德说。

他们希望通过进一步观测这个系统，以及寻找更多类似事件，来解答一些未知问题，例如行星是否完全被毁灭，或者是否有其他因素导致它靠近母星等。

德和他的同事今天在《自然》杂志上发表了他们的研究结果，IT之家附文章地址：点此直达。