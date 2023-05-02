高超音速飞机“观星者”：一小时飞越半个地球

IT之家 5 月 2 日消息，美国得克萨斯州的维纳斯航空公司正在研发一种高超音速（Hypersonic）飞机，名为“观星者”，能够以 9 倍音速（IT之家备注：9 马赫，约每小时 11104 公里）在大气层边缘飞行，将全球任意两个城市的飞行时间缩短到一个小时以内。

高超音速（Hypersonic）被定义为音速的五倍，最后一架商用超音速喷气机协和式飞机的速度为 2 马赫，或大约 2470 公里 / 小时。有史以来最快的飞机，洛克希德公司的 SR-71“黑鸟”，飞行速度为 3.2 马赫（约 3950 公里 / 小时）。

“观星者”是一种商务喷气式飞机，能够搭载 12 名乘客，机身长 150 英尺（约 45.72 米），宽 100 英尺（约 30.48 米），重 6.8 万千克。它将使用一种每秒 20,000 转的旋转爆震引擎，起飞达到 17 万英尺（约 51.8 千米）的高度后会点燃火箭，达到超音速。旋转爆震引擎是一种新型的推进技术，能够在引擎内部持续产生超音速的爆炸波，比传统的引擎节省 20% 的燃料，美国海军也在推广这种技术。

旋转爆震引擎

维纳斯航空公司的联合创始人兼首席技术官安德鲁・杜格尔比表示，他们已经在休斯敦的太空港总部成功地测试了一个原型引擎，使用了室温储存的推进剂。这是首次使用这种推进剂进行旋转爆震引擎的测试，为实现真正的飞行系统迈出了关键的一步。

维纳斯航空公司成立于 2020 年，已经筹集了 3300 万美元的资金来建造“观星者”。该公司计划先用一个 20 英尺长的无人机进行高超音速飞行测试，目标是达到 5 倍音速。之后将制造“观星者”的原型机，但尚未公布具体日期。

除了维纳斯航空公司外，还有其他公司也在竞相开发高超音速飞机。西拉空间公司正在建造一种名为“梦想追逐者”的飞机，亚特兰大的赫米厄斯公司正在研发一种能够达到 5 倍音速的飞机，称为“Quarterhorse”。