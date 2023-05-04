大众汽车 CFO：一季度中国市场交付量下滑 14.5%，需要加快追赶 BEV 竞争对手

IT之家 5 月 4 日消息，大众汽车今日公布 2023 年第一季度财务业绩，一季度营收增长 22% 至 760 亿欧元（IT之家备注：当前约 5806.4 亿元人民币）；营业利润为 57.5 亿欧元（当前约 439.3 亿元人民币），营业利润率为 7.5%；第一季度 BEV（纯电动汽车）交付量增长 42% 至 14.1 万辆（占总交付量的 7%）。

据美国消费者新闻与商业频道（CNBC）、彭博等报道，大众汽车首席财务官安特立茨（Arno Antlitz）在财报发布后表示，第一季度的表现令人鼓舞，由于目前在欧洲已有 180 万辆积压的汽车订单，大众对实现 2023 年的所有财务目标“相当有信心”。

安特立茨还称，尽管 2023 年第一季度大众在中国的交付量下滑了 14.5%，但随着扩展车型范围和中国特有技术，它仍有信心在今年剩余时间内恢复销量。安特立茨说，重点是区分中国的燃油车市场和纯电动汽车（BEV）市场，大众在后者需要追赶竞争对手。

“我们在中国有一个缓慢的开始。”安特立茨说，“我刚刚从上海回来（2023 年上海车展），我在那里呆了三天，看了竞争对手的汽车，与当地的团队交谈，显然我们需要加速，特别是在纯电动汽车领域。”

据IT之家此前报道，大众汽车在财报中表示，在“In China for China”的引领下，集团引入了新的“100% TechCo”项目，将整车和零部件的研发与采购结合起来，预计将使新产品和技术的开发时间减少约 30%。集团计划投资 10 亿欧元（当前约 76.4 亿元人民币）建立全新的全互联电动汽车创新中心，总部设在合肥。大众汽车还将加速中国自动驾驶的发展，并加快中国特定技术概念的软件开发。

据 Automobilwoche 报道，大众集团正在高端电动车领域开发一个新的中国子品牌，从而加强在中国市场的地位。据终端上险量显示，2023 年一季度比亚迪乘用车累计上险量超越一汽大众和上汽大众的总和，正式登顶中国汽车销量第一品牌。